Acțiunea „Alcohol & Drugs”: Șofer ucrainean, prins beat la volan în comuna Horodnic de Sus

Un tânăr de 25 de ani din Ucraina a fost prins conducând sub influența alcoolului, luni, 22 decembrie 2025, în jurul orei 02:00, pe strada Alexandru cel Bun (DC 45), în comuna Horodnic de Sus.

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea, în cadrul acțiunii naționale „Alcohol & Drugs” pentru depistarea șoferilor care conduc după consum de alcool sau substanțe psihoactive, au oprit regulamentar un autoturism VW Passat cu numere de Ucraina, care circula din direcția Rădăuți spre Voitinel.

Conducătorul, identificat ca un cetățean ucrainean în vârstă de 25 de ani, a prezentat documentele personale și ale vehiculului, fără nereguli constatate. Însă, emanând halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, cu consimțământul său, i-au fost prelevate două probe biologice de sânge pentru determinarea exactă a alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Acțiunea „Alcohol & Drugs” continuă la nivel național pentru creșterea siguranței rutiere.