ACS Atletic Bucovina Suceava, rezultate remarcabile la la Cupa României de Karate WUKF 2025

Clubul ACS Atletic Bucovina Suceava a obținut rezultate remarcabile la Cupa României, desfășurată la Timișoara în perioada 20-21 septembrie 2025. Competiția de nivel înalt a reunit 707 sportivi și 1.448 de intrări în probe, iar echipa suceveană, formată din cinci sportivi și coordonată de sensei Ovidiu Corduneanu (centură neagră 5 Dan), a impresionat prin performanțe de excepție.
Rezultatele obținute:
– Andrei Poenari: Locul 1, medalie de aur, campion național.
– Miron Crețu: Locul 1, medalie de aur, campion național.
– Antonia Popovici: Locul 2, medalie de argint, vicecampioană națională.
– Eduard Epure: Locul 3, medalie de bronz.
Poveștile din spatele medaliilor:
– Andrei Poenari, campion național, a demonstrat că munca, perseverența și refuzul de a renunța transformă un sportiv într-un simbol al succesului. „Nu s-a născut învingător, a devenit unul”, spun cei din club, convinși că Andrei va continua să inspire.
– Miron Crețu, la doar câțiva ani de la primii pași ezitanți în karate, a cucerit aurul, confirmându-și parcursul impresionant de la vicecampion național la 6 ani la campion național în 2025.
– Antonia Popovici, vicecampioană națională, a arătat talent și determinare, medalia de argint fiind o dovadă a pregătirii sale riguroase și un pas către noi succese.
– Eduard Epure, cu bronzul obținut, a demonstrat ambiție și disciplină, reflectând o atitudine echilibrată și o dorință constantă de autodepășire.
„Aceste rezultate sunt rodul muncii intense, al pasiunii și al sprijinului necondiționat al familiilor sportivilor. Suntem mândri de fiecare dintre ei”, a declarat sensei Ovidiu Corduneanu.
Clubul mulțumește Federației Române de Karate WUKF pentru organizarea impecabilă și arbitrilor pentru profesionalism, subliniind importanța unui cadru competitiv corect și motivant.
