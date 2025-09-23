Clubul Copiilor Rădăuți a deschis înscrierile pentru noul an școlar și își așteaptă noii membri



După un an plin de activitate și peste 330 de premii, Clubul Copiilor Rădăuți își redeschide porțile cu o ofertă educațională diversificată, adaptată intereselor și pasiunilor copiilor de toate vârstele.

Oferta educațională pentru 2025–2026 include 12 cercuri, cu o acoperire artistică, tehnică, ecologică și muzicală. Noile cursuri introduse în program – precum Qwan Ki Do (artă marțială) sau vioară – vin să răspundă nevoilor unei generații tot mai dornice de exprimare și echilibru emoțional.

Cercurile propuse de Clubul Copiilor Rădăuți acoperă o gamă variată de interese:

a) artistic (ansamblu artistic (balet); dans popular; ansamblu folcloric (tobe, chitară, pian), etnografie/folclor (canto popular); muzică vocal-instrumentală; instrumente muzicale tradiționale; vioară; desen și pictură; gimnastică / Qwan Ki Do);

b) tehnic (protecția mediului / ecologie; geologie / ecologie, aeromodele / karting).

Activitățile se desfășoară după orele de școală, iar participarea este gratuită. Înscrierea se face pe baza certificatului de naștere sau buletinului, direct la sediul Clubului Copiilor, pe strada Calea Bucovinei nr. 9, Rădăuți.

“Am urmărit ca fiecare activitate să fie pentru copii o oportunitate de a învăța, de a se exprima și de a crește. Ne propunem ca în acest an școlar să fim și mai vizibili, implicați și relevanți pentru comunitatea noastră”, a declarat Radu Pomohaci, directorul Clubului Copiilor Rădăuți.

Peste 330 de distincții la concursuri județene, interjudețene și naționale în anul școlar 2024-2025

Clubul Copiilor Rădăuți a încheiat anul școlar 2024–2025 cu realizări remarcabile, demonstrând că activitățile extracurriculare pot face diferența în formarea copiilor, nu doar academic, ci și social și cultural.

Elevii din cadrul Clubului Copiilor au participat la numeroase concursuri județene, interjudețene și naționale. Rezultatele obținute au fost foarte bune, elevii obținând 339 de distincții atât pentru talente artistice, cât și pentru creații în domeniul literar și științific. Nouă premii au fost obținute la concursuri naționale, respectiv Concursul național de aeromodele „ Memorial Aurel Vlaicu” Deva (locul I – 2 premii, locul II – 1 premiu, locul 3 (pe echipe) – 1 premiu), Concursul național de aeromodele „Memorial Henri Coandă” Pucioasa (locul 2), Concursul național de robotică „Cupa Chindiei”, Târgoviște (locul II – 1 premiu, locul III – 1 premiu), Festivalul național de interpretare vocal-instrumentală a muzicii ușoare pentru copii și adolescenți „MUZRITM”, Vatra Dornei (locul II – 2 premii).

Alte 18 premii au fost obținute la concursuri sau evenimente care nu fac parte din Calendarul Activităților Educative Naționale, aprobat de Ministerul Educației. Cele 7 premii internaționale (locul I – 5 premii, locul II – 1 premiu, 1 mențiune) demonstrează deschiderea, inițiativa și colaborarea Clubului în afara cadrului strict formal.

Pe lângă activitățile din cercuri, Clubul Copiilor Rădăuți s-a implicat activ în viața educațională a orașului și a școlilor din împrejurimi, prin participarea profesorilor de la Club în programe precum Săptămâna Verde și Școala Altfel. De asemenea, formațiile artistice din cadrul clubului au reprezentat cu succes municipiul la festivaluri folclorice locale și regionale, promovând tradiția și talentul tinerilor rădăuțeni.

Clubul Copiilor Rădăuți oferă un cadru educațional cu activități variate și un mediu prietenos, în care fiecare copil este încurajat să se dezvolte, să participe la concursuri și spectacole și să se simtă valorizat ca parte a unei comunități care contează.

Pentru mai multe informații despre activitățile Clubului puteți urmări pagina de Facebook

e-mail: [email protected]

telefon: 0230 561 925 / 0754 404 479 – Radu Pomohaci, director