Muzeul de Științele Naturii din Suceava derulează un nou proiect de educație muzeală dedicat Zilei Mondiale a Animalelor

Muzeul Național al Bucovinei continuă seria programelor de educație muzeală cu proiectul „Zilele animalelor”, desfășurat la Muzeul de Științele Naturii din Suceava.

Atelierul este dedicat Zilei Mondiale a Animalelor (marcată pe data de 4 octombrie), o sărbătoare a tuturor viețuitoarelor planetei – sălbatice sau domestice, mamifere, păsări, reptile sau pești.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Aducem în atenția publicului dragostea, respectul și responsabilitatea față de animale, dar și importanța lor pentru echilibrul naturii, așteptând grupuri de elevi, până spre finalul anului, la o oră de muzeu captivantă.

Copiii vor descoperi, într-o manieră interactivă și atractivă:

care este cel mai mare și cel mai mic animal;

care este cel mai rapid și cel mai leneș animal;

ce animale au simțurile cel mai bine dezvoltate (auz, miros, văz);

care sunt speciile aflate în pericol de dispariție.

Activitățile atelierului includ:

prezentarea interactivă a unui material video;

vizită în muzeu;

realizarea și colorarea unor măști de animale.

Sunt așteptate să se înscrie grupuri de copii preșcolari și școlari, la telefon: 0230/213775.

Începând cu 4 octombrie – Ziua Mondială a Animalelor, până spre finalul anului sărbătorim toate viețuitoarele planetei!

Muzeul Național al Bucovinei

Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Educație Muzeală

0230-213775