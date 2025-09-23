„Istorie și Muzică” revine la Rădăuți: A IV-a ediție se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii



Seria culturală interdisciplinară „Istorie și Muzică” își începe cea de-a IV-a ediție pe 1 octombrie 2025, la Rădăuți, marcând Ziua Internațională a Muzicii.

Evenimentele, desfășurate în perioada 1-9 octombrie la Casa de Cultură, Muzeul Mănăstirii Bogdana și Templul Mare, vor aduce în prim-plan momente semnificative din istoria și cultura României, prin conferințe-concert ce îmbină muzica clasică cu patrimoniul cultural.

Ediția din acest an, organizată de Casa de Cultură Rădăuți, Primăria Municipiului Rădăuți și Asociația Klavier ART, în parteneriat cu Protopopiatul Rădăuți și Comunitatea Evreilor Rădăuți, va reuni personalități precum actrița Maia Morgenstern, dramaturgul Matei Vișniec, Preasfințitul Damaschin Dorneanul, muzicologul Constantin Răileanu, Ansamblul cameral de muzică veche Anton Pann, flautistul Ion Negură, NSCo Ensemble (Andrei Mihail Radu, Corina Răducanu, Eugen Dumitrescu, Ovidiu Foca) și Corala „Sfântul Leontie” Rădăuți.

Evenimentele vor fi moderate de istoricul Daniel Hrenciuc.

„Această ediție creează o punte între arii culturale, oameni și generații, punând în valoare diversitatea culturală și etnică a zonei prin reflecții asupra istoriei în prezent”, a declarat Ovidiu Foca, managerul Casei de Cultură Rădăuți și directorul festivalului.

Programul evenimentelor:

1 octombrie, ora 19:00, Casa de Cultură: Ansamblul Anton Pann prezintă „Patrimoniul Muzical, la pas!”, un concert de muzică veche cu lucrări de Dimitrie Cantemir, Anton Pann și George Ucenescu, parte a unui proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

3 octombrie, ora 19:00, Casa de Cultură: „O viață dedicată muzicii – Gică Petrescu 110”, cu Daniel Hrenciuc, Constantin Răileanu și NSCo Ensemble, evocând pagini din istoria interbelică.

5 octombrie, ora 19:00, Muzeul Mănăstirii Bogdana: Centenarul Bisericii Ortodoxe Române, marcat de Preasfințitul Damaschin Dorneanul și Corala „Sfântul Leontie” (dirijor Ovidiu Foca).

7 octombrie, Casa de Cultură: Dialog între Matei Vișniec și Daniel Hrenciuc despre „Eu sunt cuvântul OM”, cu acompaniament muzical oferit de Ion Negură, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu.

9 octombrie, Templul Mare: Maia Morgenstern și Klezmer Band încheie ediția cu un eveniment dedicat Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului.

Accesul la toate evenimentele este gratuit, pe bază de rezervare la numărul 0787 559 112 sau prin formularul online disponibil pe pagina de Facebook a Casei de Cultură Rădăuți.