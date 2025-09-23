Un cioban a fost găsit mort în albia râului Suceava, în zona Rușii-Mănăstioara



Secția 2 Poliție Rurală Ipotești a fost sesizată telefonic, luni dimineața, de un localnic din comuna Udești despre descoperirea unui bărbat decedat în albia râului Suceava, în zona „Peste apă” din localitatea Rușii-Mănăstioara.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că victima, un bărbat de 52 de ani din comuna Vulturești, era cioban la o stână din zonă și avea grijă de un cârd de ovine.

Acesta era cunoscut ca suferind de epilepsie, cu crize ocazionale.

Ultima dată fusese văzut în viață pe 21 septembrie 2025, în jurul orei 15:00, pășunând oile pe malul stâng al râului Suceava.

Seara, la ora 21:00, proprietarul stânei a constatat că oile erau lângă stână, dar ciobanul lipsea.

Căutările efectuate în noaptea respectivă nu au avut succes, iar în dimineața zilei de 22 septembrie, în jurul orei 08:00, cadavrul bărbatului a fost găsit parțial în apă, într-un ochi de apă din albia râului.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a confirmat decesul la fața locului.

În urma examinării preliminare, nu au fost identificate urme de violență pe corpul victimei.

Necropsia urmează să stabilească cauza exactă a decesului, iar Poliția a deschis un dosar penal pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.