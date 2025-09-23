Amenajări provizorii pentru parcare în cartierul Obcini până la începerea construcției parcării supraterane și a unei grădinițe



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava a informat, marți, cetățenii că, în zona cartierului Obcini, pe amplasamentele de pe străzile Mesteacănului, Duzilor și Bulevardul Corneliu Coposu, unde au fost demolate garajele, au fost realizate amenajări provizorii cu piatră spartă.

Aceste lucrări permit utilizarea temporară a spațiilor ca parcări sigure și decente, până la demararea unui proiect amplu de investiții.

Proiectul prevede construcția unei parcări supraterane etajate, amenajarea unei parcări la nivelul solului și realizarea unei grădinițe moderne, destinată deservirii comunității din cartier.

Prin aceste inițiative, Primăria Suceava își propune să îmbunătățească condițiile de parcare și să valorifice eficient terenurile eliberate, în beneficiul locuitorilor.

„Mulțumim cetățenilor pentru înțelegere și sprijin în implementarea acestor măsuri menite să crească calitatea vieții în cartierul Obcini”, a transmis Primăria Municipiului Suceava.