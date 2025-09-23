Bărbat transportat la spital în stare confuză după un incident în comuna Mălini



Secția de Poliție Rurală nr. 7 Mălini a fost sesizată, luni dimineața, de către CPU Fălticeni despre un incident petrecut în seara precedentă.

Astfel, duminică, 21 septembrie, în jurul orei 17:00, un bărbat a fost adus cu ambulanța la spital în stare confuză și sub influența alcoolului.

Din cercetări a reieșit că bărbatul se afla pe terasa unui magazin din localitate când i s-a făcut rău, moment în care o altă persoană a apelat 112 pentru a solicita intervenția unui echipaj de ambulanță.

Investigațiile au stabilit că, în ziua anterioară, pe 20 septembrie 2025, bărbatul participase la un praznic organizat la Căminul Cultural din Sasca Mică, unde consumase băuturi alcoolice în exces, după care a adormit pe un leagăn din incinta locației.

Nu au fost identificate indicii care să sugereze că acesta ar fi fost agresat.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind în curs pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.