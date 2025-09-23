Ziua Sofiei Vicoveanca, celebrată la Vicovu de Jos în cadrul Festivalului „Bucovina, Mândră Floare!”



Comuna Vicovu de Jos găzduiește un eveniment de excepție dedicat aniversării a 84 de ani ai marii artiste Sofia Vicoveanca, în cadrul Festivalului Național de Folclor „Bucovina, Mândră Floare!”.

Spectacolul, care începe la ora 17:30 la Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca”, celebrează nu doar ziua de naștere a artistei născute în 1941 în regiunea Cernăuți, ci și contribuția sa remarcabilă la promovarea folclorului bucovinean pe plan național și internațional.

Evenimentul reunește artiști de renume precum Constantin Enceanu, Daniela Condurache, Leonard Zamă, Sorin Filip și Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”.

Seara va culmina cu decernarea premiilor primei ediții a festivalului, inclusiv trofeul „Sofia Vicoveanca”, un omagiu adus carierei impresionante a artistei.

„Doamna Sofia Vicoveanca este un simbol al Bucovinei și al folclorului românesc. Un exemplu de artist, de profesionalism, de bun-simț și de modestie. Fiecare spectacol al dânsei este o lecție de viață, atât prin cântecele interpretate, cât și prin poveștile spuse între melodii, cu atâta sinceritate și căldură. Îi doresc multă sănătate și putere să ne încânte mulți ani de acum înainte. La mulți ani, doamna Sofia!, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

La rândul său, vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu, a adăugat: „Ne dorim ca acest festival să devină internațional de la anul, inspirând tinerii artiști și aducând recunoștință celor consacrați. Este un omagiu adus tradițiilor noastre, pe care le ducem mai departe.”

Prima zi a festivalului a adus emoție autentică prin prestațiile Ansamblului „Ciprian Porumbescu” și ale artiștilor Nicolae Botgros, Anişoara Dabija, Mariana Ionescu Căpitănescu, Ilie Caraş și Grigore Gherman.

Accesul publicului este gratuit, iar spectacolul va fi transmis în direct pe TVR Folclor, TVR Iași și pe paginile de Facebook ale CJ Suceava, Centrului Cultural „Bucovina” și Ansamblului „Ciprian Porumbescu”.

Organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Vicovu de Jos, festivalul aflat la prima ediție își propune să promoveze valorile culturale și tradițiile Bucovinei, onorând moștenirea artistică a Sofiei Vicoveanca.