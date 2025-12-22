Copiii polițiștilor de frontieră suceveni au dus bucuria sărbătorilor la Așezământul Sfântul Ierarh Leontie din Rădăuți



Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava și Sectorului Poliției de Frontieră Siret au organizat o acțiune caritabilă emoționantă, vizitând Așezământul Sfântul Ierarh Leontie din Rădăuți și aducând daruri copiilor de acolo.

Cadourile – cărți, stilouri și dulciuri – au fost pregătite cu grijă de polițiști împreună cu propriii lor copii, care, pentru o zi, au devenit „ajutoarele lui Moș Crăciun”. Prin acest gest, cei mici au învățat valoarea dăruirii necondiționate de timp, grijă și atenție.

„Acțiunea a avut o semnificație aparte, deoarece cadourile au fost pregătite împreună cu copiii noștri. Astfel, ei au învățat cât de prețioase sunt momentele în care alegi să dăruiești din suflet”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră Suceava.

La final, polițiștii și copiii lor au primit zâmbete și îmbrățișări sincere din partea beneficiarilor, momente emoționante care vor rămâne în amintire.

„Misiunea noastră nu se oprește la atribuțiile zilnice. Alegem să fim prezenți acolo unde este nevoie de sprijin, aducând speranță și zâmbete”, au adăugat polițiștii de frontieră suceveni.

Ei urează tuturor sănătate, bucurii și sărbători în liniște!

Acțiunea demonstrează implicarea constantă a polițiștilor de frontieră în comunitate, mai ales în perioada sărbătorilor.