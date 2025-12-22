CL Suceava urmează să aprobe taxele și impozitele locale pentru 2026: Creșteri semnificative la clădiri și terenuri agricole. Taxa de salubrizare crește la 25 lei/persoană



Consiliul Local al Municipiului Suceava urmează să adopte, marți, hotărârea privind impozitele și taxele locale pentru 2026, inițiată de primarul Vasile Rîmbu. Față de 2025, când majoritatea taxelor au fost indexate cu 10,4% (rata inflației anterioare), anul 2026 aduce schimbări majore impuse de Legea nr. 239/2025: valori impozabile mult crescute pentru clădiri rezidențiale (aprox. +79%) și terenuri neconstruite, dar indexare de doar 5,6% pentru alte taxe fixe. Primarul Vasile Rîmbu a evitat majorări suplimentare, menținând cote adiționale din 2025 și oferind bonificație de 10% pentru plata anticipată până la 31 martie 2026.

Comparații cheie cu anul 2025

Impozit clădiri rezidențiale (persoane fizice): Cotă rămâne 0,10%, dar valorile impozabile cresc puternic (ex. clădire beton armat cu instalații: de la ≈1.492 lei/mp în 2025 la 2.677 lei/mp în 2026; lemn/piatră: de la ≈447 lei/mp la 803 lei/mp). Impact: impozit anual mai mare cu ~79% pentru aceeași suprafață.

Teren intravilan cu construcții: Indexat cu 5,6% (zona A: de la ≈14.240 lei/ha în 2025 la 15.032 lei/ha).

Teren intravilan alte folosințe (arabil): Creștere fixă (zona A: de la ≈42 lei/ha în 2025 la 75 lei/ha; zona B: ≈31 la 56 lei/ha).

Impozit autoturisme: Valori fixe noi, adesea mai mici pentru anumite categorii (ex. autoturism >3.001 cm³ Non-Euro: posibil redus față de nivelurile indexate 2025); electrice: 40 lei/an (scutire eliminată).

Taxă salubrizare: Crește de la 15 lei/persoană/lună în 2025 la 25 lei/persoană/lună; pentru juridice: de la ≈10 lei/angajat/lună la 15 lei/angajat/lună.

Taxe urbanism (ex. certificat urbanism <150 mp): Indexate cu 5,6% (de la ≈13 lei în 2025 la 14 lei).

Taxe funcționare comerț/alimentație publică: Indexate cu 5,6%, menținând cote adiționale.

Documentul, susținut prin referatul de aprobare al primarului și raportul direcțiilor de specialitate avizat de administratorul public Irina Vasilciuc, introduce bonificație de 10% pentru plata anticipată până la 31 martie 2026 a impozitelor pe clădiri, teren și mijloace de transport. De asemenea, menține scutiri pentru categorii vulnerabile și organizații nonprofit, și anulează creanțe fiscale restante sub 40 lei la finele anului 2025.

Principalele prevederi vizate:

Indexare și cote adiționale

Indexare generală cu 5,6% pentru taxele în sumă fixă (cu excepția celor reglementate distinct de Legea nr. 239/2025).

Menținerea cotelor adiționale din 2025 pentru anumite categorii (ex. 50% la clădiri nerezidențiale PJ, 20% la remorci și mijloace pe apă, 25% la spectacole).

Impozitul pe clădiri

Persoane fizice rezidențiale : Cotă 0,10%. Valori impozabile noi (lei/mp): Cu instalații complete: 2.677 (cadre beton/cărămidă arsă), 803 (lemn/piatră). Fără instalații: 1.606, respectiv 535. Anexe: 535/469 cu instalații, 335/201 fără.

: Cotă 0,10%. Valori impozabile noi (lei/mp): Nerezidențiale PF : 0,60% sau 0,90% în funcție de evaluare.

: 0,60% sau 0,90% în funcție de evaluare. Rezidențiale PJ : 0,30%.

: 0,30%. Nerezidențiale PJ : 1,95% (0,60% agricole).

: 1,95% (0,60% agricole). Neactualizate în 5 ani (PJ): 7,50%.

Impozitul pe teren

Intravilan cu construcții : 15.032 lei/ha (zona A), 10.486 (B), 6.637 (C), 3.509 (D).

: 15.032 lei/ha (zona A), 10.486 (B), 6.637 (C), 3.509 (D). Intravilan alte folosințe (conform Legii 239/2025): Arabil: 75-41 lei/ha (zone A-D). Vie: 122-51 lei/ha. Livadă: 143-75 lei/ha etc.

(conform Legii 239/2025): Extravilan: 61 lei/ha (construcții), 112 arabil, 129 vie/livadă etc.

Impozitul pe mijloace de transport

Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³, diferențiat pe normă poluare): Până 1.600 cm³: 19,5 (Non-Euro) – 16,2 (hibride >50g CO₂). 1.601-2.000 cm³: 29,7 – 24,6. Peste 3.001 cm³: 319 – 275,5.

(lei/200 cm³, diferențiat pe normă poluare): Electrice : 40 lei/an fix.

: 40 lei/an fix. Camioane >12 tone : Tabele detaliate bazate pe axe și suspensie (de la 0 la mii de lei/an).

: Tabele detaliate bazate pe axe și suspensie (de la 0 la mii de lei/an). Remorci : 18-120 lei/an.

: 18-120 lei/an. Mijloace pe apă: 39 lei (luntre) – 4.225 lei (remorchere >4.000 CP).

Taxe urbanism și autorizații

Certificat urbanism : 14-33 lei + 0,02 lei/mp peste 1.000 mp.

: 14-33 lei + 0,02 lei/mp peste 1.000 mp. Prelungire : 45% din taxa inițială.

: 45% din taxa inițială. Autorizație construire rezidențială : 0,75%.

: 0,75%. Alte construcții : 1,50%.

: 1,50%. Desființare : 0,15%.

: 0,15%. Alte taxe: foraje 13 lei/mp, chioșcuri/reclame 17 lei/mp, racorduri 31 lei etc.

Taxe funcționare și comerț

Alimentație publică : 1.078-10.780 lei eliberare (funcție de suprafață), terase 863-9.701 lei.

: 1.078-10.780 lei eliberare (funcție de suprafață), terase 863-9.701 lei. Recreative : 2.155-8.840 lei permanent, 1.078-8.840 ocazional.

: 2.155-8.840 lei permanent, 1.078-8.840 ocazional. Comerț/prestări servicii : 474-8.299 lei (structuri fixe), 108-215 lei ambulant.

: 474-8.299 lei (structuri fixe), 108-215 lei ambulant. Orar funcționare: 12 lei.

Reclamă și spectacole

Servicii reclamă : 4,5%.

: 4,5%. Afișaj : 75 lei/mp (la locație economică), 54 lei/mp altfel.

: 75 lei/mp (la locație economică), 54 lei/mp altfel. Spectacole: 2,50% (teatru/film/sport), 6,25% altele.

Taxă salubrizare

25 lei/persoană/lună (fizice).

15 lei/angajat/lună (juridice, incluzând asociați dacă nu au angajați).

Alte taxe

Adeverințe fiscale/REMTI: 13-26 lei.

Utilizare locuri publice: 6-33 lei/mp/zi (diverse activități).

Divorț administrativ: 1.182 lei.

Copii heliografice: 75 lei.

Bonificații și scutiri

Bonificație 10% pentru plata integrală anticipată până la 31 martie 2026.

pentru plata integrală anticipată până la 31 martie 2026. Scutiri : Organizații nonprofit, muzee/case memoriale, veterani teatre operații, veterani de război etc. (cu documente justificative depuse până la 31 martie).

: Organizații nonprofit, muzee/case memoriale, veterani teatre operații, veterani de război etc. (cu documente justificative depuse până la 31 martie). Anulare creanțe sub 40 lei restante la 31.12.2025.

Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026.