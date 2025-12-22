Execuția bugetară a municipiului Suceava în decembrie 2025: Fără plăți restante la bugetul local, dar întârzieri la proiectele PNRR și fonduri europene



Primarul Municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, va prezenta în ședința de marți a Consiliului Local, un proiect de hotărâre privind execuția bugetelor locale la data de 18 decembrie 2025.

Conform referatului de aprobare, Municipiul Suceava a reușit să evite orice plăți restante din bugetul local pe parcursul anului 2025, toate obligațiile, proiectele și sarcinile fiind onorate la termen. Acest rezultat pozitiv vine în urma monitorizării stricte a încasărilor și încadrării cheltuielilor în creditele bugetare aprobate.

Totuși, primarul semnalează dificultăți în finanțarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile și PNRR. Întârzierile ministerelor de resort în decontarea sumelor au dus la un grad redus de realizare a indicatorilor din secțiunea de dezvoltare.

Indicatori principali la 18 decembrie 2025:

Venituri secțiune funcționare : 90,20% realizare

: 90,20% realizare Venituri secțiune dezvoltare : 37,28% realizare

: 37,28% realizare Cheltuieli secțiune funcționare : 89,29% realizare

: 89,29% realizare Cheltuieli secțiune dezvoltare: 34,71% realizare

Execuția scăzută la secțiunea de dezvoltare reflectă stadiul avansat al investițiilor, în special al proiectelor europene și PNRR, care așteaptă decontări de la finanțatori.

Îmbunătățire semnificativă la colectarea veniturilor proprii

Un punct forte evidențiat în referat este creșterea eficienței colectării veniturilor proprii față de anii precedenți. La 18 decembrie 2025, veniturile proprii încasate au ajuns la 309.196.365,67 lei, cu un grad de realizare de 85,81%, comparativ cu 2024: 274.501.440,92 lei (54,49% realizare)

Exemple comparative pe principalele subcapitole de venituri proprii (la 18 decembrie):

Alte venituri din proprietate : 2025: 14.584.259 lei (92,99%) 2024: 13.814.212 lei (40,02%) 2023: 12.509.996 lei (41,70%)

: Impozit pe clădiri persoane fizice : 2025: 13.215.879 lei (85,72%) 2024: 12.987.376 lei (38,75%) 2023: 11.173.807 lei (69,61%)

: Taxe speciale : 2025: 17.418.821 lei (78,39%) 2024: 15.879.750 lei (37,90%) 2023: 13.576.237 lei (30,86%)

: Impozit pe clădiri persoane juridice : 2025: 31.458.585 lei (70,73%) 2024: 27.409.438 lei (43,43%) 2023: 24.134.600 lei (48,40%)

: Impozit pe teren persoane juridice : 2025: 3.686.084 lei (74,97%) 2024: 3.210.185 lei (33,05%) 2023: 2.729.444 lei (24,81%)

: Impozit pe teren persoane fizice : 2025: 2.866.211 lei (69,48%) 2024: 2.681.028 lei (34,80%) 2023: 2.320.194 lei (29%)

: Impozit mijloace transport persoane fizice : 2025: 9.770.053 lei (50,88%) 2024: 9.098.234 lei (30%) 2023: 8.258.083 lei (22,67%)

: Impozit mijloace transport persoane juridice : 2025: 5.632.619 lei (28,67%) 2024: 5.135.166 lei (13,93%) 2023: 4.758.685 lei (14,42%)

:

Creșterea semnalată la impozitul pe mijloace de transport este parțial explicată prin demararea procedurilor de inventariere și executare silită pentru aproximativ 13 milioane lei datorate de fundații umanitare cu sediul în Suceava.