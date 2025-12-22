Circa 120 de camioane așteaptă să iasă din țară prin PTF Siret. Coada se întinde pe circa 3 kilometri



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În contextul sărbătorilor de iarnă, Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret înregistrează un flux intens de camioane pe sensul de ieșire din România spre Ucraina, a declarat inspectorul principal de poliție Alina Petraru, purtător de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Suceava.

Potrivit declarației oficiale, timpii de așteptare sunt în prezent de 90 de minute pe sensul de ieșire din țară și 30 de minute pe sensul de intrare. Pe teritoriul României, aproximativ 120 de camioane formează o coloană de așteptare pe o distanță de circa 3 kilometri.

„În acest moment, în contextul sărbătorilor de iarnă, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, vorbim de un flux mare de camioane care se prezintă pe sensul de ieșire din România”, a precizat Alina Petraru.

Poliția de Frontieră lucrează la capacitate maximă, utilizând toate arterele de control disponibile pentru camioane. Au fost suplimentate efectivele de polițiști pentru formalitățile de control, iar autoritățile române au contactat omologii ucraineni pentru coordonare comună în vederea fluidizării traficului.

Reprezentanta STPF Suceava a amintit că PTF Siret este un punct la granița externă a Uniunii Europene, unde se efectuează controale multiple, implicând nu doar Poliția de Frontieră, ci și alte instituții responsabile de verificarea tranzitului de mărfuri.

Șoferii sunt sfătuiți să consulte aplicația „Trafic Online” de pe site-ul Poliției de Frontieră Române (www.politiadefrontiera.ro) pentru informații actualizate în timp real despre timpii de așteptare și să aleagă, dacă este posibil, alte puncte de frontieră.

Reamintim că în ultimii patru ani în această perioadă coada de camioane se întindea pe zeci de kilometri și bloca inclusiv circulația dinspre Suceava spre Rădăuți.