Acuzații grave aduse de viceprimarul Dan Ioan Cușnir fostei administrații: Fraudă prin contractul de salubrizare stradală și nereguli de milioane de lei

Viceprimarul Municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a emis un comunicat de presă în care acuză o fraudă de proporții în derularea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare stradală și de iarnă, încheiat cu SC Diasil Service SRL Suceava. Contractul, în valoare totală decontată de aproximativ 93,7 milioane lei, ar fi fost executat în condiții ilegale, cu încălcări ale caietului de sarcini inițial și depășiri nejustificate ale cantităților.

Contractul a fost atribuit de fosta conducere a Primăriei Suceava firmei Diasil Service SRL pe baza unui caiet de sarcini care impunea obligativitatea montării sistemelor GPS pe toate utilajele folosite pentru operațiuni decontabile – o clauză decisivă care a eliminat alte oferte concurente. Firma câștigătoare a prezentat un contract cu un furnizor de GPS, dar montarea nu s-a realizat niciodată.

Ulterior, un alt caiet de sarcini, fără această obligativitate, a fost invocat în toate controalele efectuate de instituții precum CNSC, DNA, Curtea de Apel și Curtea de Conturi.

Principalele nereguli semnalate:

Execuția contractului în condiții neconforme caietului de sarcini inițial, cu facturi achitate de 93.722.369 lei.

Depășiri ale cantităților contractuale în valoare de 18.001.221 lei, cauzate de lipsa verificărilor prin diagrame GPS. În absența acestora, sumele lunare de plată erau dictate la aproximativ 1.200.000 lei/lună, justificate ulterior prin situații de lucrări adaptate.

În prezent, cu utilizarea GPS și confirmări zilnice, plățile lunare au scăzut la circa 250.000 lei/lună, deși numărul utilajelor a crescut (de la 2 vechi la 4 noi).

Încălcarea clauzelor privind rapoartele zilnice și întocmirea situațiilor de lucrări, lăsate la discreția operatorului.

Operatorul a obținut penalități pentru întârzieri de plată în sumă de 4.044.434 lei, după prescrierea răspunderii materiale.

Întrebări privind fezabilitatea programului de intervenții zilnice (măturat, stropit, spălat străzi) pe toate arterele orașului, în raport cu utilajele și resursele disponibile.

Viceprimarul Cușnir califică aceste practici drept continuate în perioada 2015-2024 și anunță că toate documentele vor fi înaintate organelor competente (CNSC, DNA, Curtea de Apel, Curtea de Conturi) pentru cercetare. Acesta subliniază că, deși se mizează pe prescriere pentru anumite fapte, elementele cu caracter penal ar beneficia de termene mai lungi de prescripție.

Comunicatul reprezintă o prezentare succintă, a situației care este completată cu anexele atașate mai jos.