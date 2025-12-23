Licitația pentru varianta ocolitoare Gura Humorului, aproape de lansare: Anunț optimist al președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat marți, la finalul ședinței deliberativului județean, că Ministerul Transporturilor ar urma să aprobe în cursul zilei formularul F1, document esențial pentru declanșarea licitației de proiectare și execuție a variantei ocolitoare Gura Humorului. Acesta a exprimat speranța că procedura va fi lansată până la 31 decembrie 2025.

„Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, astăzi avem formularul F1 în Ministerul Transporturilor la aprobare și reușim până la 31 decembrie 2025 să lansăm în procedură de licitație varianta ocolitoare de la Gura Humorului. Cred că este cea mai bună veste pe care o avem pentru județul Suceava. După discuții tot mai aprinse, am reușit să scoatem la licitație această investiție așteptată de zeci de ani de zile de locuitorii județului Suceava”, a afirmat Gheorghe Șoldan.

Proiectul variantei ocolitoare Gura Humorului este discutat de peste un deceniu, fiind considerat esențial pentru descongestionarea traficului pe DN17, mai ales în sezonul turistic, și pentru dezvoltarea economică a zonei Bucovinei. Inițial conceput ca parte a Autostrăzii Nordului (sau drum expres Baia Mare – Suceava), cu profil de autostradă și costuri estimate la circa 540 milioane euro pentru aproximativ 10 km, proiectul a stagnat din lipsă de finanțare.

În 2025, sub conducerea lui Gheorghe Șoldan, s-a optat pentru o variantă etapizată în profil de drum național (half-profile), reducând costurile la aproximativ 160 milioane euro (TVA inclus). Recent, în decembrie 2025, Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici prin Hotărârea nr. 1074/2025, permițând avansarea spre licitație. Traseul va avea circa 9-10 km, cu poduri, viaducte (inclusiv unul lung de peste 5 km) și sensuri giratorii, urmând să fie extins ulterior la profil de autostradă.

Proiectul, finanțat prin Programul Transport 2021-2027, este așteptat să dureze 25 de luni (proiectare + execuție) și să elimine traficul greu din centrul orașului Gura Humorului.