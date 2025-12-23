Primarul Vasile Rîmbu: Ajutorul pentru încălzirea centralizată în Suceava se ridică la aproximativ 3.000 lei pe apartament, sumă care în multe cazuri depășește impozitele și taxele plătite de acești cetățeni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a mulțumit, marți, consilierilor locali pentru aprobarea subvenționării încălzirii în sistem centralizat, subliniind că ajutorul depășește 30 milioane lei și reprezintă un efort comun al contribuabililor. Declarația a fost făcută după votul din Consiliul Local.

„Am vrut să vă mulțumesc pentru înțelegerea manifestată față de populația Sucevei care este beneficiară de energie din sistemul centralizat. Această subvenție depășește cifra de 30 milioane lei și sunt în jur de 10.000 de apartamente care beneficiază. Un calcul simplu arată că ajutorul se ridică la aproximativ 3.000 lei pe apartament, sumă care în multe cazuri depășește impozitele și taxele plătite de acești cetățeni”, a declarat primarul Rîmbu.

Edilul a precizat că subvențiile provin din taxele plătite de toți contribuabilii, nu de la primărie, și a anunțat că abordarea va fi regândită în 2026, odată cu liberalizarea prețurilor la energie termică după 31 martie.

„Vom vedea cum evoluează legislația anul viitor. Dacă va fi vorba de liberalizarea tarifului la energie termică vom regândi modul de abordare. Dacă luăm în vedere că sunt beneficiare 10.000 de apartamente. Știm foarte bine că fondul locativ este mult mai mare și trebuie să includem aici și casele particulare”, a spus primarul.

Consiliul Local Suceava a aprobat în noiembrie 2025 contractarea unui împrumut de 30 milioane lei de la Trezoreria Statului pentru acoperirea cheltuielilor cu producerea, transportul și distribuția agentului termic în sezonul rece 2025-2026, precum și pentru plata facturilor restante. Măsura asigură continuitatea furnizării căldurii pentru sucevenii racordați la sistem, în condițiile în care Guvernul nu a alocat fonduri centrale pentru subvenții.

Aproximativ 11.000 de apartamente (din totalul de circa 33.000 în municipiu) sunt branșate la sistemul centralizat, beneficiind circa 25.000 de persoane. Subvenția acoperă diferența dintre costul real de producție și tariful plătit de populație, evitând majorări bruște ale facturilor.