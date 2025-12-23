Studiul de fezabilitate pentru noul terminal al Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, recepționat: Licitația urmează să fie lansată până în prima decadă a lunii ianuarie



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat la finalul ședinței deliberativului județean că studiul de fezabilitate pentru noul terminal al Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” va fi recepționat astăzi. Noul terminal va avea o suprafață de 10.500 mp și, împreună cu aerogara veche și terminalul T2 existent, va aduce capacitatea totală la aproximativ 13.000 mp.

„Astăzi recepționăm studiul de fezabilitate la noul terminal de la Aeroportul „Ștefan cel Mare” de 10.500 mp. La acest terminal se va adăuga și aerogara veche și terminalul 2, iar împreună vor avea o suprafață de circa 13.000 de mp. Vom scoate la licitație și noul terminal de la Aeroport. Colegii de la achiziții fac eforturi consistente ca să lansăm în procedură de licitație și noul terminal anul acesta, sau, dacă nu, cel târziu în prima săptămână din luna ianuarie vom avea lansat în licitație noul terminal de la Aeroport. Durata investiției este de 24 de luni, cu patru luni proiectare și 20 de luni execuție”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Proiectul noului terminal T3 reprezintă cea mai amplă investiție din istoria aeroportului sucevean, estimată la aproximativ 60 milioane euro. Anunțat încă din vara anului 2025, studiul de fezabilitate a fost finalizat recent, permițând avansarea spre licitație. Terminalul va include spații comerciale moderne, facilități superioare pentru pasageri și va crește capacitatea de procesare la peste 2 milioane de pasageri anual.

Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Salcea a înregistrat o creștere semnificativă a traficului în 2025, inclusiv redeschiderea bazei Wizz Air și noi rute. Investiția face parte dintr-un pachet mai larg de modernizări, care include implementarea sistemului ILS CAT III (operațional recent), extinderea parcării și un nou drum de acces.