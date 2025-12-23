Discuții în Consiliul Județean Suceava pe tema alocărilor din fondul de rezervă: Consilier județean PNL, laudă pe președintele Șoldan pentru potențialul de a introduce „normalitatea”



Ședința Consiliului Județean Suceava a fost dominată de dezbateri privind repartizarea sumelor din fondul de rezervă către primăriile din județ, cu accente pe transparență și criterii clare. Consilierul județean PNL Daniela Rozmeni Mitrea Muntean l-a lăudat pe președintele Gheorghe Șoldan, descriindu-l ca pe un lider tânăr cu un „viitor strălucit în politică”, care are oportunitatea de a introduce practici normale și corecte în alocarea banilor publici.

„Prin intervențiile pe care le-am avut în ședințele anterioare, nu am vrut să mă cert cu cineva de la PSD sau de la AUR. Eu am vrut doar să subliniez că trebuie să existe un moment T0 de la care dumneavoastră, în calitate de președinte tânăr, care aveți probabil un viitor strălucit în față în politică, să începeți să puneți lucrurile pe niște baze mai solide, mai clare, mai corecte. Adică să aveți niște criterii și atunci când dați niște bani din sume defalcate din TVA și atunci când distribuți din fondul de rezervă, ca să știm toți de ce s-a primit o anumită sumă sau nu. Este momentul să începem să le îndreptăm, să stimulăm competitivitatea și implicarea primarilor gospodari”, a declarat Mitrea Muntean.

Liderul grupului PNL, consilierul județean Tudor Plăcintă, a readus în atenție opoziția președintelui Gheorghe Șoldan față de alocări suplimentare pentru orașul Siret și alte trei comune cu primari PNL, la ședința precedentă.

„Nu am uitat acel: sunt împotrivă, domnule președinte. O să-l ținem minte. Vom fi cu ochii pe aceste sume din fondul de rezervă”, a declarat Plăcintă.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a respins acuzațiile, afirmând că alocările s-au făcut către toate cele 114 localități fără criterii politice. „Sunt primul președinte al CJ Suceava care nu a ținut cont de culoarea primarilor la distribuirea sumelor. Încercăm să găsim soluții cât mai transparente și de aceea am ajutat toate localitățile. Nu am fost PSD-istul care am condamnat PNL-iștii la subdezvoltare, cum au făcut înainte colegii dumneavoastră”, a răspuns Șoldan, făcând referire la perioade anterioare.

Referitor la respingerea alocării de 300.000 lei pentru Siret ca fonduri de extremă necesitate, Șoldan a invocat sfatul consilierului PNL Mitrea Muntean (fost judecător), care a atenționat asupra respectării legislației, având în vedere că Primăria Siret avea datorii de doar 90.000 lei la acel moment.

„Asta și încercăm să facem. Încercăm să găsim soții cât mai transparente și de aceea am ajutat toate cele 114 localități. Nu am fost PSD-istul care am condamnat PNL-iștii la subdezvoltare cum, de exemplu, au făcut înainte colegii dumneavoastră, din păcate, dar acum e un moment T0. Cum PNL-iștii au condamnat la subdezvoltare un județ fiindcă nu le plăcea culoarea. Vom încerca să fim și mai transparenți, cu criterii și mai bune ca, de fiecare dată, să reușim să mulțumim pe toată lumea”, a răspuns președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan.