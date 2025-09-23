Șoferul care a provocat accidentul de la Ostra în care a murit fratele său a fost arestat preventiv 30 de zile pentru ucidere din culpă



Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a anunțat că, prin ordonanța din 23 septembrie 2025, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui cetățean român, divorțat și fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și ucidere din culpă.

Accidentul s-a petrecut luni la ora 23:15, când inculpatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice (cu o alcoolemie de 2,65 g/l alcool pur în sânge la ora 02:50 și 2,43 g/l la ora 03:50), a condus un autoturism Audi A4 pe DJ 177A, strada Tărnicioara din localitatea Ostra.

Acesta nu a respectat regimul legal de viteză, provocând un accident rutier care a dus la decesul fratelui său, în vârstă de 31 de ani.

Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore, de la 23 septembrie 2025, ora 10:00, până la 24 septembrie 2025, ora 10:00.

În aceeași zi, procurorul a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, cerere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți al Judecătoriei Gura Humorului, măsura fiind valabilă până la 22 octombrie 2025.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare.