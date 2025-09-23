Gheorghe Șoldan anunță finalizarea achiziției de echipamente medicale de ultimă generație pentru recuperarea pacienților la Spitalul Județean Suceava



Consiliul Județean Suceava a finalizat o investiție de peste 1,6 milioane de lei (fără TVA), finanțată din fonduri europene, pentru dotarea Secției de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava cu aparatură medicală de ultimă generație.

Achiziția, recent încheiată, va îmbunătăți semnificativ tratamentele de recuperare oferite pacienților.

Noile echipamente includ un sistem robotizat mobil și un exoschelet pentru recuperarea mersului, care sprijină pacienții cu probleme locomotorii în recăpătarea echilibrului și mobilității, un exoschelet pentru membrele superioare, o combină de electroterapie și ultrasunete pentru tratarea durerilor și stimularea musculară, precum și un laser robotizat de înaltă terapie pentru combaterea inflamațiilor și durerilor cronice.

„Avem nevoie de medici buni, dar și de echipamente care fac diferența. Recuperarea medicală este, pentru mulți pacienți, o a doua șansă la o viață normală. Toate aceste aparate vor fi utilizate în sălile de kinetoterapie din baza de tratament și ambulatoriu și vor aduce beneficii directe pacienților: terapii mai eficiente, șanse mai mari de recuperare și reintegrare mai rapidă în activitățile lor obișnuite. Modernizarea infrastructurii medicale și îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava sunt o prioritate pentru Consiliul Județean Suceava”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Investiția face parte din proiectul transfrontalier „BLOOM – Formarea vieții minorilor noștri, promovarea sănătății lor”, finanțat prin programul Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina 2021–2027, care vizează îmbunătățirea accesului la servicii medicale moderne și reducerea inegalităților în sănătate.