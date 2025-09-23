Bărbat reținut și arestat preventiv pentru conducere fără permis în Solonețul Nou



Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a anunțat că, prin ordonanța din 23 septembrie 2025, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui bărbat, B.M.C., cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis.

Fapta a avut loc pe 22 septembrie 2025, în jurul orei 14:35, când inculpatul a condus un autoturism marca Fiat pe drumul comunal DC 18 Solonețul Nou, în localitatea Solonețul Nou, comuna Cacica, pe direcția Maidan spre Cacica, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore, începând cu 23 septembrie 2025, ora 12:40, până pe 24 septembrie 2025, ora 12:40.

În aceeași zi, procurorul a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, cerere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Gura Humorului.

Măsura arestării preventive este valabilă până la 22 octombrie 2025, inclusiv.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare.