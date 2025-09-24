Mesaje de amenințare primite de două unități școlare din județul Suceava. Inspectorul școlar general spune că situația este monitorizată de aproape cu sprijinul Poliției Județene



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În contextul recentelor mesaje de amenințare transmise către unele instituții de învățământ din județul Suceava, Inspectoratul Școlar Județean (I.Ș.J.) Suceava a anunțat, miercuri, că a luat măsuri ferme pentru a asigura siguranța elevilor și a personalului din școli.

Potrivit unui comunicat emis de I.Ș.J. Suceava, conducerea inspectoratului a informat Inspectoratul de Poliție Județean (I.P.J.) Suceava despre primirea a două mesaje de amenințare adresate către două unități școlare din județ.

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Siguranță Școlară din cadrul Poliției Române, monitorizează îndeaproape situația pentru a gestiona eficient orice risc.

„Siguranța în școală, atât a copiilor, cât și a personalului, este prioritară,” a declarat prof. Nicolae – Ciprian Anton, inspector școlar general al I.Ș.J. Suceava.

În acest sens, conducerile unităților de învățământ au fost instruite să respecte cu strictețe regulile de acces în școli, conform procedurilor elaborate.

De asemenea, directorii și cadrele didactice au fost încurajați să comunice cu elevii și părinții pentru a menține un climat de calm și echilibru în unitățile școlare.