Primăria Suceava redă sucevenilor și turiștilor accesul la Hanul Domnesc prin lucrări de regenerare urbană



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava a anunțat că a finalizat un proiect de reabilitare și modernizare a zonei adiacente Hanului Domnesc, cea mai veche clădire din oraș, datând din anii 1600.

Astfel, în urma solicitărilor cetățenilor și din respect pentru valoarea istorică a acestui monument, autoritățile au eliminat gardurile amplasate ilegal pe domeniul public, care restricționau accesul în zonă.

Lucrările au vizat reabilitarea scărilor și căii de acces, modernizarea piațetei, refacerea iluminatului public, amplasarea de bănci, înlocuirea balustradelor vechi, care reprezentau un pericol, precum și modernizarea canalizării și a sistemului de scurgere pluvială.

Prin aceste intervenții, sucevenii redobândesc o zonă de care au fost privați în ultimii ani, iar Hanul Domnesc este repus pe harta traseelor turistice, fiind un simbol al istoriei și identității orașului, arată Primăria Suceava.

„Am acționat cu respect față de istorie și față de dorințele cetățenilor. Prin aceste amenajări, le oferim sucevenilor un spațiu modern, sigur și accesibil, care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la promovarea patrimoniului local,” au declarat reprezentanții Primăriei Suceava.

Proiectul face parte dintr-un amplu proces de regenerare urbană, care nu se oprește aici.

Primăria a anunțat că urmează reabilitarea parcului din zona Național/Nicolae Bălcescu/Mihai Viteazul, cu obiectivul de a crea o continuitate pietonală între Parcul Central și Parcul Simion Florea Marian, oferind sucevenilor și vizitatorilor un traseu atractiv pentru plimbări și agrement.