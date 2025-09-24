Finanțiștii își cer în stradă demnitatea – protest sindical sâmbătă, 27 septembrie



Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC anunță organizarea unui protest sindical sâmbătă, 27 septembrie 2025, între orele 12:00–14:00, în fața sediului Ministerului Finanțelor (Bd. Libertății nr. 16, București).

Acțiunea are ca scop atragerea atenției asupra celor 10 revendicări esențiale – „10 pentru finanțiști”, formulate pentru apărarea intereselor angajaților, buna funcționare a instituțiilor financiare, fiscale și vamale și informarea corectă a opiniei publice:

Redarea demnității și imaginii publice a finanțiștilor printr-o comunicare echilibrată a rezultatelor muncii. Recunoașterea specificului activității și definirea Domeniului „Finanțe publice” în legea salarizării. Adoptarea Statutului finanțistului – drepturi și îndatoriri clare. Finanțare corectă pentru funcționarea instituțiilor, fără costuri suportate de angajați. Normarea realistă a muncii și asigurarea personalului necesar. Digitalizare accelerată și eficientă – eliminarea hârtiilor, acces la baze de date. Depolitizarea instituțională și titularizarea profesioniștilor pe posturi de conducere. Consolidarea Școlii de fiscalitate și instruire modernă pentru angajați. Recompensarea performanței și a efortului suplimentar. Mecanism salarial motivant, adaptat complexității și riscurilor muncii.

Protestul va reuni reprezentanți ai organizațiilor sindicale din toate structurile Ministerului Finanțelor, de la unitățile fiscale orășenești până la aparatul central al Ministerului Finanțelor, ANAF, Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Acțiunea este susținută și de alte sindicate din administrația publică, inclusiv de la nivel european, care își exprimă solidaritatea.

Finanțiștii spun că aleg să protesteze într-o zi de repaus, demonstrând responsabilitate față de contribuabili și stat, fără a afecta programul de lucru.

În cadrul evenimentului, va avea loc o conferință de presă, unde conducerea SindFISC va detalia revendicările și va răspunde întrebărilor mass-media.

Manifestarea se va desfășura pașnic și civilizat, în spiritul tradiției sindicale responsabile a organizației.

Prin acest demers, SindFISC apără nu doar drepturile membrilor săi, ci și demnitatea corpului profesional al finanțiștilor, esențial pentru funcționarea eficientă a statului român.