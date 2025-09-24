Sistare temporară a furnizării apei în Șcheia și Mihoveni pentru reparații la conducta de înaltă presiune



ACET S.A. Suceava informează cetățenii din localitățile Șcheia și Mihoveni că, în urma unei sesizări primite pe 23 septembrie 2025, la ora 13:00, o echipă de intervenție a constatat o pierdere semnificativă de apă cauzată de o spărtură în conducta de înaltă presiune care alimentează Stația de pompare Șcheia.

Această conductă asigură în totalitate furnizarea apei pentru cele două localități.

Pentru remedierea defecțiunii, ACET S.A. a decis executarea lucrărilor de reparație în data de 25 septembrie 2025, începând cu ora 08:00, ceea ce va implica sistarea totală a furnizării apei în Șcheia și Mihoveni.

Lucrările sunt estimate să se finalizeze până la ora 19:00 în aceeași zi, moment în care vor începe manevrele de realimentare a rețelei de distribuție.

În funcție de evoluția lucrărilor, ACET S.A. va comunica eventuale modificări ale duratei estimate. La reluarea furnizării, apa poate prezenta o turbiditate crescută, caz în care cetățenii sunt rugați să lase robinetul deschis câteva minute și să folosească apa doar în scopuri menajere până la limpezirea acesteia. Dacă problema persistă, cetățenii sunt încurajați să contacteze Dispeceratul ACET S.A. Suceava pentru intervenția unei echipe specializate.„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și mulțumim pentru înțelegerea cetățenilor,” a declarat ing. Ștefan Groza, director general al ACET S.A. Suceava.