Larisa Blanari este noul manager interimar al Spitalului Județean Suceava, iar Laura Stătescu, noul director medical interimar. Decizia a fost semnată de vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a desemnat-o pe Larisa Blanari, fost director general a Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, în funcția de manager interimar pentru următoarele șase luni al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Decizia vine după încetarea mandatului doctorului Ionuț Mircea Jurchiș Irimie, care a ales să revină la activitatea medicală, pusă în plan secund în ultimele șase luni, perioada în care a condus interimar spitalul.

„Îi mulțumim domnului dr. Ionuț Jurchiș pentru responsabilitatea cu care și-a asumat această misiune dificilă și pentru rezultatele evidente pe care le-a avut. Am înțeles dorința lui de a se întoarce în mijlocul pacienților săi și îi respectăm decizia, chiar dacă planurile noastre erau să continuăm împreună”, a declarat vicepreședintele Nicolae Robu.

Acesta a precizat că decizia de a o desemna pe Larisa Blanari a venit după consultări ample, atât cu profesioniști din mediul medical, cât și cu persoane din afara lui.

„După cum ați văzut poate în ultima perioadă, nu se înghesuie nimeni să fie șef la spital. Este o responsabilitate foarte mare și am apreciat faptul că doamna Blanari a acceptat această provocare și este pregătită să își asume funcția de manager interimar. Consiliul Județean are în derulare multe proiecte europene pentru modernizarea infrastructurii medicale, iar experiența sa managerială în sistemul public de sănătate a fost un argument solid pentru această decizie”, a adăugat vicepreședintele Robu.

– Conf. univ. dr. Laura Stătescu, viitorul director medical al Spitalului Clinic Suceava

Una dintre primele măsuri anunțate de noul manager interimar este completarea echipei de conducere.

De la 1 octombrie, funcția de director medical al Spitalului Clinic Județean Suceava va fi preluată de conf. univ. dr. Laura Stătescu, medic primar dermatovenerologie, cadru universitar al UMF „Grigore T. Popa” Iași, care s-a alăturat recent echipei medicale de la Suceava prin transfer de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, unde a ocupat funcția de șef al Clinicii de Dermatovenerologie.

Dr. Laura Stătescu are o carieră de peste 25 de ani, cu specializări în România și în străinătate, o vastă activitate clinică și universitară, peste 100 de lucrări de cercetare coordonate și atestate în management sanitar și îngrijiri paliative.

– “Pentru mine, însă, această funcție nu este un privilegiu, ci o responsabilitate enormă”

La preluarea mandatului, Larisa Blanari a declarat:

„Preiau această funcție cu emoție, dar și cu responsabilitate. Nu vin la spital să fac medicină – avem medici foarte buni pentru asta. Vin să fac echipa să funcționeze mai bine, să atrag resurse umane noi, să păstrez profesioniștii pe care îi avem și să mă asigur că pacienții sunt tratați cu respect și empatie.

Am demonstrat, oriunde am lucrat, că performanța este posibilă atunci când omul este pus pe primul loc. Sunt convinsă că managementul de calitate nu ține de gen, ci de competență, dedicare și eficiență. Prin Fundația „Ana – Inimă de copil” am sprijinit numeroase cazuri umanitare, multe dintre ele legate de oameni grav bolnavi. Știu ce înseamnă să ai nevoie de un spital și îmi doresc ca Spitalul Clinic Județean Suceava să fie locul în care fiecare pacient simte că este pe mâini bune.

Prioritățile mele sunt clare: atragerea de noi medici, cea mai mare nevoie a spitalului nostru, crearea unui climat sănătos în interior, îmbunătățirea comunicării cu pacienții, atragerea investițiilor europene împreună cu Consiliul Județean și folosirea eficientă a resurselor, astfel încât spitalul să devină un reper medical al întregii regiuni.

Înțeleg rezervele și scepticismul celor care nu mă cunosc. Pentru mine, însă, această funcție nu este un privilegiu, ci o responsabilitate enormă. Vreau să fiu judecată după rezultate, nu după etichete.”