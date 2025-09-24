Studenții din Suceava se alătură protestelor ANOSR din prima zi a anului universitar



Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat organizarea unor proteste de amploare în data de 29 septembrie 2025, la debutul anului universitar, în mai multe centre universitare din țară: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați și Suceava.

Acțiunile vizează exprimarea nemulțumirilor studenților față de măsurile de austeritate prevăzute în Legea nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024, care afectează calitatea educației și limitează accesul la învățământ.

Studenții din cele mai importante centre universitare ale țării se mobilizează pentru a atrage atenția asupra unui sistem de guvernare care, potrivit ANOSR, ignoră nevoile beneficiarilor direcți ai educației.

Protestele sunt un răspuns la măsurile care subminează investițiile în educație și viitorul tinerilor din România.

Programul protestelor din 29 septembrie 2025:

București: ora 16:00, Piața Victoriei

Timișoara: ora 14:00, Piața Victoriei

Cluj-Napoca: ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii

Iași: ora 13:00, Piața Unirii

Galați: ora 18:00, în fața Prefecturii

Suceava: ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

„Astăzi ne lovim de restricții în transport și burse, dar mâine ce urmează? Chemăm întreaga comunitate studențească să iasă în stradă pentru a se opune unei guvernări lipsite de colaborare, care nu prioritizează investițiile în viitorul țării – studenții,” se arată în comunicatul ANOSR.

Studenții din cele cinci centre universitare, alături de colegii din București, își unesc vocile pentru a cere un sistem educațional echitabil, accesibil și orientat spre nevoile tinerilor.

ANOSR îndeamnă toți studenții să participe la proteste pentru a transmite un mesaj clar autorităților: educația trebuie să fie o prioritate națională.