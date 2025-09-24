Primarul Vasile Rîmbu propune Consiliului Local aprobarea proiectului de reabilitare a Curții Domnești ce va transforma situl istoric într-un punct de atracție cultural și turistic



Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a propus un proiect de hotărâre de aprobare a documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare Curtea Domnească din Municipiul Suceava”, o inițiativă majoră menită să pună în valoare unul dintre cele mai importante situri istorice ale orașului și să revitalizeze zona centrală prin crearea unui parc arheologic și a unui parc public modern.

Consiliul Local Suceava urmează să dezbată în ședința de luni proiectul propus de Vasile Rîmbu.

Proiectul, derulat de municipiul Suceava, beneficiază de finanțare din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 7 – O regiune mai atractivă și din bugetul local.

Situl istoric al Curții Domnești ocupă o suprafață de 11.429 mp care include ruinele Palatului Domnesc, Turnului-locuință, Turnului de poartă și Anexei, fiind protejat atât prin includerea în Lista Monumentelor Istorice cât și prin Ordonanța privind protecția patrimoniului arheologic.

Zona se suprapune, de asemenea, culoarului de vizibilitate al altor monumente istorice de categorie A, precum Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, Biserica „Sf. Dumitru” și Biserica „Sf. Gheorghe” – Mirăuți.

Proiectul vizează două subzone de intervenție:

Parcul arheologic Curtea Domnească – o zonă restricționată dedicată conservării și punerii în valoare a ruinelor istorice. Parcul public – o zonă nerestricționată, situată la nord, destinată recreerii și evocării fostei zone comerciale a Sucevei din secolul XIX.

Obiectivele proiectului

Conservarea și restaurarea ruinelor Curții Domnești pentru a păstra identitatea istorică medievală a Sucevei și integrarea acesteia în contextul modern.

Reabilitarea zonei verzi din nordul ansamblului, cu facilități de recreere și relaxare, care să pună în valoare monumentul și să reînvie memoria fostei zone comerciale.

Reintegrarea sitului în circuitele turistice, cu un obiectiv de a atrage 5.000 de vizitatori în primii 5 ani de la finalizarea proiectului, și îmbunătățirea funcționalității urbane prin crearea de spații publice moderne.

Lucrările prevăzute

Obiectul 1 – Parcul arheologic:

Restaurarea și consolidarea zidurilor de piatră și a componentelor artistice, prin igienizare, refacerea zidăriei afectate, injectarea fisurilor cu lapte de var hidraulic și ciment alb, impermeabilizarea elevațiilor și sistematizarea apelor meteorice.

Subzidiri și consolidări ale fundațiilor, conform documentației de arhitectură.

Asigurarea siguranței la incendiu și realizarea instalațiilor necesare funcționării ansamblului.

Obiectul 2 – Parcul public:

Amenajarea aleilor pietonale cu pavele de granit și pietriș stabilizat, spații de joacă cu nisip, zone cu gazon și mobilier urban modern.

Evocarea vechii zone comerciale din secolul XIX prin paviment specific și iarbă între pavele.

Demolarea zidurilor deteriorate și construirea unui nou zid din beton aparent.

Detalii tehnico-economice

Durata de implementare: 24 de luni, din care 12 luni pentru execuția lucrărilor.

Valoare totală (inclusiv TVA): 31.406.785,04 lei, din care 28.810.844,84 lei reprezintă costurile de construcție și montaj (C+M).

Sursa de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și bugetul local al Municipiului Suceava.

„ În prezent, din cauza stării de degradare în care se află acest sit, vestigiile arheologice riscă să se piardă, iar odată cu ele şi valori inestimabile de patrimoniu şi istorie. Astfel, conservarea, consolidarea și restaurarea acestor vestigii devin o necesitate publică. De asemenea lipsa unei integrări la nivel urban a monumentului istoric aflat pe circuitele de vizitare turistică a celorlalte monumente importante din vecinătate şi într-o zonă în care se manifestă un complex de interese ale locuitorilor oraşului, va duce la devalorizarea acestui simbol istoric important şi perceperea prezenței lui ca о disfuncționalitate deconectată de la viața oraşului. Ideea de bază, care a generat aceasta propunere de investiție este crearea de noi zone de recreere şi petrecere a timpului liber, precum şi punerea în valoare a monumentului istoric Curtea Domnească, inclusiv creşterea nivelului calitativ al vieții pentru cetățenii municipiului Suceava”, a precizat primarul Vasile Rîmbu.