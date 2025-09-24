Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul USV sărbătorește 40 de ani de excelență în inginerie



Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va aniversa, joi, 25 septembrie 2025, patru decenii de existență.

Evenimentul va fi marcat printr-o festivitate care va avea loc la ora 14:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt”, și va reuni cadre didactice, studenți, absolvenți, parteneri instituționali și reprezentanți ai mediului economic, cu scopul de a celebra contribuția facultății la dezvoltarea învățământului tehnic superior și la inovarea în domeniul ingineriei.

Programul manifestării va include:

Deschiderea oficială și mesajele invitaților de onoare;

Prezentarea evoluției și realizărilor facultății de-a lungul celor 40 de ani;

Reîntâlnirea cu absolvenți de prestigiu și partenerii economici;

Momente artistice.

„Această aniversare reprezintă nu doar un prilej de a privi în urmă la realizările noastre, ci și o ocazie de a contura viitorul unei facultăți care a devenit un reper pentru excelența în educație și cercetare. În ultimii 40 de ani, lumea a evoluat enorm, iar noi am evoluat odată cu ea. Am modernizat laboratoarele, am adaptat planurile de învățământ la cerințele pieței și am continuat să promovăm cercetarea de vârf. Dar cel mai important lucru a rămas neschimbat: pasiunea pentru inginerie și dorința noastră de a oferi o educație de cea mai înaltă calitate”, a declarat prof. dr. ing. L. Dan Milici, decanul facultății.

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava formează specialiști competitivi pe plan național și internațional, dezvoltând proiecte inovatoare și colaborări cu mediul de afaceri și cel academic. De la înființare și până în prezent, mii de absolvenți au devenit ingineri, cercetători și antreprenori de succes. Patruzeci de ani nu sunt doar o cifră rotundă, ci o oglindă în care se reflectă munca, viziunea și pasiunea a mii de oameni. FIESC marchează patru decenii de când a pornit la drum, asumându-și ca scop principal formarea de ingineri de elită, capabili să transforme ideile în realitate și să contribuie la progresul tehnologic mondial.