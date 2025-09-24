Street FOOD Festival, pentru prima dată în Suceava! Vino la Iulius Mall și bucură-te de mâncare delicioasă și de concertele Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks, Omul cu șobolani!



Cu o incursiune captivantă „Around the World”, Street FOOD Festival ajunge în premieră la Iulius Mall Suceava și îți aduce o experiență culinară variată, completată de concerte live și activități pentru întreaga familie. Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks, Omul cu șobolani, dar și alți artiști sunt pregătiți să facă spectacol, iar copiii sunt așteptați la cornerul dedicat lor pentru activități creative și multă distracție.

De joi până duminică, între 25 și 28 septembrie 2025, în parcarea Iulius Mall, ești invitat într-o adevărată călătorie savuroasă în jurul lumii, ghidat de preparate pregătite de cele douăzeci de food truck-uri prezente la festival. De la burgeri suculenți și produse inspirate din bucătăria americană, la arome rafinate din zona mediteraneeană și specialități cu influențe latino-americane, oferta culinară de la Street FOOD Festival va fi un răsfăț pentru toate gusturile.

Aventura culinară este însoțită de un spectacol care va transforma serile festivalului într-o experiență pe care îți vei dori să o repeți. Pe scenă vor urca Dora Gaitanovici și Omul cu șobolani (vineri, de la ora 20.00 și de la 21.30), The Kryptonite Sparks și Robin and the Backstabbers (sâmbătă, de la ora 20.00 și de la 21.30), The Groovy Bastards (duminică, de la ora 19.30) și The Mono Jacks (duminică, de la 21.00).

Și copiii vor avea parte de un corner al lor, unde se vor putea bucura de activități interactive, tobogane gonflabile și vor fi încurajați să socializeze cu ajutorul unor jocuri educative.

Mai mult decât un eveniment culinar, Street FOOD Festival este o celebrare a comunității pasionaților de gastronomie și a muzicii de calitate. Programul zilnic este între orele 12:00 și 23:00, iar intrarea este liberă.