Vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu, la deschiderea anului universitar: Și președintele Șoldan și eu suntem apropiați de universitate nu doar pentru că am fost studenți aici, ci și pentru că ne dorim ca administrația județeană să fie un partener real al universității și al comunității academice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat luni, 29 septembrie 2025, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2025–2026, desfășurată în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

În fața unei săli arhipline de studenți, profesori și invitați, Nicolae Robu a subliniat legătura puternică dintre administrația județeană și mediul universitar sucevean, amintind că atât el, cât și președintele Gheorghe Șoldan și administratorul public al județului, Cezar Ioja, sunt absolvenți ai universității sucevene.

„Actuala echipă de la Consiliul Județean Suceava, din care fac parte cu mândrie, este hotărâtă să accelereze ritmul de dezvoltare al județului Suceava. Este o echipă tânără, condusă de cel mai tânăr președinte de consiliu județean din România, Gheorghe Șoldan. Suntem apropiați de universitate nu doar pentru că am fost studenți aici, ci și pentru că ne dorim ca administrația județeană să fie un partener real al universității și al comunității academice”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean.

Nicolae Robu i-a felicitat pe cei aproximativ 4.800 de studenți care pășesc anul acesta pentru prima dată în băncile universității și le-a vorbit despre importanța acestor ani de formare:

„Aici veți descoperi profesori dedicați, veți acumula cunoștințe valoroase și veți trăi experiențe care vă vor marca pentru tot restul vieții. Ca fost student, știu cât de mult contează acești ani, dar și cât de repede trec. Vă încurajez să profitați de fiecare zi și să folosiți această perioadă pentru a construi viitorul pe care vi-l doriți.”

Totodată, vicepreședintele a felicitat cadrele didactice pentru contribuția lor la creșterea prestigiului USV și a vorbit despre rolul fiecărui partener implicat în procesul educațional și în dezvoltarea comunității:

„Profesorii au misiunea de a-i ajuta pe tineri să-și construiască un viitor mai bun, iar conducerea universității trebuie să continue transformarea USV într-o instituție tot mai performantă și mai modernă. Rolul nostru, al administrației județene, este să aducem investiții, să dezvoltăm infrastructura și să creăm cât mai multe oportunități aici, acasă, pentru ca tot mai puțini absolvenți să simtă nevoia să plece în alte județe sau în străinătate. Tinerii, așa cum a spus-o de multe ori și președintele Gheorghe Șoldan, sunt cea mai importantă resursă a unei comunități, iar noi avem datoria să facem tot ce ține de noi pentru a le oferi condițiile de care au nevoie pentru a-și construi viitorul aici, în Suceava.

Vă doresc tuturor un an universitar plin de reușite și mult succes în tot ceea ce vă propuneți!”, a transmis, în încheiere, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu.