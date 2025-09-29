Prefectul Andronachi la deschiderea anului universitar a îndemnat studenții USV să abordeze parcursul academic cu „curaj, încredere, rigoare și progres”



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a marcat, luni, 29 septembrie, cu emoție și entuziasm, deschiderea anului universitar 2025-2026, printr-o ceremonie festivă desfășurată în Aula instituției.

Evenimentul a reunit studenți, profesori, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și membri ai comunității, toți celebrând un nou început academic sub semnul excelenței și al speranței.

Ceremonia a fost deschisă de rectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian, care a subliniat importanța educației ca un parcurs al devenirii, nu doar al acumulării de cunoștințe, și a evidențiat forța comunității academice sucevene. „USV este un far de încredere, cunoaștere și dezvoltare pentru întreaga regiune, de la Rădăuți la Vatra Dornei și de la Fălticeni la Broșteni”, a declarat rectorul.

La eveniment au participat oficialități, printre care Traian Andronachi, prefectul județului Suceava, Nicolae Robu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, Ilie-Cătălin Fediuc, șeful Cancelariei Prefectului, Ciprian Nicolae Anton, inspector școlar general al ISJ Suceava, și Daniel Ungurian, viceprimar al municipiului Suceava.

Anul universitar 2025-2026 aduce la USV o comunitate academică impresionantă: 11.444 de studenți din 26 de țări, dintre care 4.800 sunt boboci.

Universitatea dispune de 745 de posturi didactice, iar anul acesta s-au alăturat echipei 10 noi cadre didactice. Prestigiul internațional al USV este confirmat de prezența studenților din 26 de țări și de includerea universității în QS World University Rankings 2026, între primele 1.500 de instituții de învățământ superior din lume.

În discursul său, prefectul Traian Andronachi a îndemnat studenții să abordeze parcursul academic cu „curaj, încredere, rigoare și progres” și să nu se teamă să întrebe sau să greșească în căutarea răspunsurilor.

De asemenea, a mulțumit profesorilor, părinților și bunicilor pentru sprijinul acordat tinerilor și a subliniat colaborarea fructuoasă dintre USV și administrația județeană, vizibilă în proiecte și finanțări care susțin educația și inițiativele dedicate tinerilor din Bucovina.

Universitatea „Ștefan cel Mare” își consolidează poziția de reper academic de top, fiind clasată între primele 10 universități din România.

Deschiderea anului universitar 2025-2026 marchează nu doar un nou început pentru studenți și profesori, ci și un moment de mândrie pentru întreaga comunitate suceveană, care pulsează în ritmul campusului său.

Instituția Prefectului – Județul Suceava a transmis tuturor studenților, profesorilor și familiilor un an universitar plin de realizări și succes!