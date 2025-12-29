CJ Suceava convocat de Gheorghe Șoldan în ședință extraordinară pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru noul terminal al Aeroportului Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții „Modernizare și extindere Aeroport „Ștefan cel Mare” Suceava” ce va fi suspus dezbaterii CJ Suceava în ședința extraordinară din 30 decembrie. Documentul, susținut prin referatul de aprobare și raportul serviciului de specialitate, propune construirea unui nou terminal de pasageri pentru a răspunde creșterii traficului aerian.

Aeroportul Suceava ocupă locul 5 național în clasamentul traficului de pasageri, pe trend ascendent, fiind principala poartă aeriană pentru județele Suceava, Botoșani și Neamț, precum și pentru regiunea Cernăuți (Ucraina). Cele mai apropiate aeroporturi sunt la 150 km distanță (2,5-3 ore acces rutier/feroviar).

Proiectul vizează extinderea pentru un trafic de 2.000.000 pasageri/an și un flux minim de 500 pasageri/oră, prin construirea unui corp nou de clădire (terminal aerogară) cu regim P+1+2 parțial, suprafață construită 5.091 mp și desfășurată 10.804 mp.

Facilități propuse:

Parter: spații regrupare plecări/sosiri, check-in, control securitate, birouri instituții stat (SRI, Poliție, Vamă), salon oficial, vestiare, spații tehnice.

Etaj 1: hol așteptare, salon VIP, recuperare bagaje, cabinet medical.

Etaj 2 parțial: birouri administrative.

Acoperiș terasă cu luminatoare; pasarelă pietonală închisă către terminalul existent.

Valoarea totală a investiției: 373.227.157,91 lei (incl. TVA), din care construcții-montaj 192.403.762,35 lei (incl. TVA).

Beneficii anticipate:

Dezvoltare noi rute aeriene.

Creștere atractivitate turistică.

Atragere investiții și crearea de locuri de muncă.

Asigurare coeziune economică și socială în Bucovina.

Proiectul de hotărâre va fi supus, marți, dezbaterii și aprobării în Consiliul Județean.

Aeroportul Suceava a înregistrat creștere semnificativă în 2025, cu noi rute și trafic în ascensiune. Noul terminal răspunde necesității de capacitate sporită, evitând dificultăți în deservirea pasagerilor și solicitărilor companiilor aeriene.