Președintele Gheorghe Șoldan: Varianta de ocolire sud-est a Sucevei intră în faza studiului de fezabilitate: Traficul din Suceava este un coșmar pentru suceveni, iar acest proiect reprezintă o soluție concretă

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, luni, inițierea procedurii de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a documentațiilor necesare variantei de ocolire sud-est a municipiului Suceava, proiect menit să scoată traficul greu din oraș.

„La o lună după ce am anunțat acest proiect, facem un pas important înainte. Astăzi am inițiat procedura de achiziție pentru studiul de fezabilitate și toate documentațiile necesare obținerii certificatului de urbanism, avizelor și acordurilor legale, inclusiv studiile de teren și documentațiile cadastrale pentru exproprieri și scoaterea terenurilor din circuitul agricol”, a declarat Șoldan.

Varianta de ocolire va conecta DN2–E85 (intrarea în Suceava dinspre Fălticeni) cu DN29–E58 (ieșirea spre Botoșani), în zona Mereni–Plopeni, evitând tranzitarea municipiului. Traseul se va intersecta cu ruta alternativă Suceava–Botoșani (tronson cu pasaj peste calea ferată).

Drumul județean va avea o lățime de 8 metri și o lungime de aproximativ 12,5 km, dimensionat pentru trafic greu. Traseul a fost ales pentru a evita exproprieri de locuințe și afectarea zonelor locuite.

Prin această investiție se urmărește îmbunătățirea siguranței rutiere, reducerea timpilor de intervenție în urgențe, acces facil către Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava și descongestionarea traficului metropolitan.

Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava: https://djdpsuceava.ro/anunturi/.

După finalizarea studiului de fezabilitate, va urma licitația pentru proiectare și execuție.

„Sunt etape procedurale obligatorii, dar vă asigur că vom parcurge toți acești pași cu celeritate. Traficul din municipiul Suceava este de ani de zile un coșmar pentru suceveni, iar acest proiect reprezintă o soluție concretă”, a adăugat președintele Șoldan.