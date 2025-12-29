Directorul CNAIR anunță lansarea licitației pentru Drumul Expres Suceava-Siret



Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat, luni, transmiterea către ANAP a documentației pentru licitația de proiectare și execuție a Drumului Expres Suceava – Siret, cu o lungime totală de aproximativ 43 km, împărțit în două loturi.

„Am transmis la ANAP, pentru validare, documentația contractelor necesare proiectării și execuției celor două loturi: Lotul 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km; Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km”, a declarat Pistol, subliniind că proiectul este strategic și va fi finanțat prin programul SAFE (Security Action for Europe), dedicat infrastructurii cu utilitate duală (civilă și militară).

Pe traseu vor fi construite:

4 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), Rădăuți (DN2-DN2H) și Siret Sud (DN2).

57 de poduri, pasaje și viaducte.

Parcări de scurtă durată și spații de servicii, fiecare cu câte 6 stații de încărcare pentru vehicule electrice.

După validarea ANAP, anunțul de participare va fi publicat în SEAP, cu termen pentru depunerea ofertelor.

„Nordul României primește o nouă perspectivă de dezvoltare economică și un coridor logistic esențial!”, a adăugat directorul CNAIR.

Drumul Expres Suceava-Siret face parte din eforturile de conectare a Bucovinei la rețeaua de mare viteză, îmbunătățind accesul spre granița cu Ucraina și consolidând securitatea pe flancul estic NATO. Finanțarea SAFE subliniază importanța strategică a drumului.

Reamintim că anul trecut ministrului Transporturilor de la vremea respectivă, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a finalizat licitația pentru autostrada A7 Pașcani-Suceava care a fost câștigată de UMB Spedition, iar proiectul pe care îl promovase era ca de la Suceava spre Siret primul tronson, Suceava-Dărmănești să fie construit la profil de autostradă, iar al doilea drum expres, finanțarea fiind asigurată prin POT.

Actualul prim ministru Ilie Bolojan a schimbat finanțarea proiectului de pe Programul Operațional Transporturi pe SAFE, un program al Comisiei Europene care urmează în martie 2026 să aprobe proiectele ce vor fi finanțate, iar de la Suceava la Siret drumul va fi construit la profil de drum expres.