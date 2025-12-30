Peste 550 de elevi și părinți din Suceava au participat la activități de educație emoțională printr-un proiect inedit.



Peste 550 de elevi și părinți au participat la ateliere de educație emoțională, activități părinte-copil și un eveniment public dedicat exprimării emoțiilor, în cadrul proiectului „Emoții în Echilibru”, finanțat prin programul Start ONG, lansat la Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Proiectul a urmărit dezvoltarea abilităților de comunicare, înțelegerea emoțiilor și consolidarea relațiilor din familie și școală.

Activități pentru copii – emoții, joc și învățare

În cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Suceava, elevii din cele 21 de clase ale ciclului primar au participat la o serie de ateliere interactive menite să dezvolte inteligența emoțională, comunicarea pozitivă și echilibrul interior.

Sub îndrumarea specialiștilor – psiholog Mirela Bujoreanu, Ștefania Domunco (life coach) și Alexandra Ungurean (instructor de dans) – copiii au descoperit, prin jocuri, mișcare și exerciții de relaxare, cum să își recunoască, înțeleagă și gestioneze emoțiile într-un mod sănătos.

Atelierele au fost primite cu bucurie, iar micuții participanți au trăit experiențe pline de culoare, învățând că emoțiile nu sunt „bune” sau „rele”, ci firești și importante, dacă știm să le înțelegem.

Ateliere părinte–copil – echilibru și conectare în familie

Pentru a extinde impactul proiectului și în mediul familial, au fost organizate cinci ateliere gratuite părinte–copil, susținute de Ștefania Domunco, la Centrul Educațional Wizz Kids.

Atmosfera caldă și deschisă a acestor întâlniri a oferit părinților instrumente practice pentru sprijinirea sănătății emoționale a copiilor, iar celor mici – modalități creative de exprimare a emoțiilor. Relațiile dintre părinți și copii s-au consolidat prin joc, dialog și empatie, creând momente de apropiere și înțelegere autentică.

FlashMob-ul Emoțiilor – bucuria exprimării prin dans

Proiectul s-a încheiat cu un eveniment plin de energie și culoare – FlashMob-ul Emoțiilor, organizat pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor din Suceava.

Aproximativ 150 de copii au dansat cu baloane colorate, simbolizând diversitatea emoțiilor pe care fiecare dintre noi le trăiește zi de zi. Soarele, zâmbetele și entuziasmul participanților au creat o imagine vie a bucuriei și a echilibrului interior, mesajul central fiind acela că fiecare emoție contează și merită exprimată cu sinceritate și curaj.

Un pas concret pentru sănătatea emoțională a copiilor

„Privind înapoi, putem spune cu bucurie că proiectul EMOȚII ÎN ECHILIBRU a fost un real succes. Numărul mare de beneficiari direcți, entuziasmul copiilor și implicarea părinților ne confirmă cât de important este să investim în sănătatea emoțională a celor mici.

Le mulțumim din suflet tuturor celor care au făcut posibil acest proiect – finanțatorului, colaboratorilor, partenerilor și echipei dedicate care a contribuit la obținerea acestor rezultate frumoase. Împreună am reușit să aducem echilibru, încredere și bucurie în comunitatea noastră.” – a declarat Adrian Ciobanu, președintele Asociației Inițiative Sportive și Sănătoase.

Proiectul a adus împreună copii, părinți, cadre didactice și specialiști, reușind să creeze o comunitate conectată prin emoție, încredere și bucurie.