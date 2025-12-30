Deces subit al unui bărbat în Liteni. Acesta a fost găsit de noră și fiu căzut în curte



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat a fost găsit decedat în curtea locuinței sale din orașul Liteni pe 29 decembrie 2025, în jurul orei 23:50. Poliția Orașului Liteni a fost sesizată prin SNUAU 112 de o rudă apropiată.

Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a constatat decesul la fața locului. Rudele – nora și fiul victimei – au declarat că au venit să verifice starea bărbatului după ce nu a mai răspuns la telefon din 27 decembrie. Poarta era încuiată, iar în curte nu existau urme de pași în zăpadă. Ei au fost nevoiți să sară gardul pentru a intra.

Bărbatul locuia singur, soția fiind la muncă în străinătate. El era cunoscut cu afecțiuni cardiace și consum de alcool. Rudele au precizat că nu au suspiciuni privind cauza decesului.

Cercetarea la fața locului, efectuată cu sprijinul Serviciului Criminalistic, nu a identificat urme de violență pe corp. Cadavrul a fost transportat la Morga Spitalului Județean Suceava pentru necropsie, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.

Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Liteni pentru ucidere din culpă.