Tânăra de 21 de ani rănită grav în accidentul din urmă cu două săptămâni de la Pătrăuți a murit la spital

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava a anunțat, luni, cu profund regret, decesul ultimei victime a accidentului rutier grav produs pe 15 septembrie 2025, în localitatea Pătrăuți.

Tânăra, în vârstă de doar 21 de ani, s-a stins din viață în cursul dimineții de luni, 29 septembrie, în ciuda eforturilor susținute ale medicilor.

Potrivit comunicatului oficial al spitalului, pacienta a suferit leziuni cerebrale severe, care s-au dovedit incompatibile cu viața, în pofida intervențiilor complexe realizate de o echipă medicală multidisciplinară.

Accidentul de la Pătrăuți, în care au murit o femeie de 50 de ani și două fiice ale acesteia, de 15 și 21 de ani a șocat comunitatea locală și a ridicat numeroase întrebări privind siguranța rutieră în zonă.

Reamintim că în data de 15 septembrie 2025 un șofer în vârstă de 31 de ani, din comuna Dorna Arini, în timp ce conducea un ansamblu auto format din cap tractor și semiremorcă pe direcția Suceava către Siret, a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism marca Volvo, condus din direcția Siret către Suceava.

În urma impactului, o femeie în vârstă de 50 de ani, din Dărmănești, conducătoarea autoturismului Volvo, a decedat.

Două dintre pasagere, cu vârste de 15 și 21 de ani, au suferit leziuni grave în urma accidentului, iar a treia, în vârstă de 17 ani, a suferit răni mai ușoare.

Adolescenta de 15 ani a murit, duminica trecută, la spital, din cauza rănilor suferite, iar sora ei de 21 de ani a murit o săptămână mai târziu.