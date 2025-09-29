Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, avertizează: Subvențiile pentru energia termică ar putea fi reevaluate din cauza lipsei fondurilor guvernamentale



În ședința de luni, 29 septembrie 2025, a Consiliului Local Suceava, primarul Vasile Rîmbu a abordat problema subvenționării energiei termice, subliniind că, în acest an, Guvernul nu va aloca niciun leu pentru acest scop.

„Ajutoarele sociale pentru energia termică sunt foarte bine reglementate, dar noi am mers peste aceste reglementări, acoperind cheltuielile din fondurile Primăriei, grație sumelor defalcate din TVA primite de la nivel național. Aceste sume ne-au ajutat să ne menținem pe linia de plutire. Se pare că anul acesta Guvernul nu va acorda niciun leu pentru subvenționarea energiei termice a populație”, a declarat primarul.

Rîmbu a atras atenția că, din cele 11.492 de apartamente conectate la rețeaua centralizată de termoficare a municipiului, 1.781 sunt declarate nelocuite, dar beneficiază de căldură fără a contribui financiar.

„Le declar nelocuite, nu plătesc, dar căldura mi-o dă. Sunt apartamente cu zero locuitori, scutite de plăți, dar, de fapt, acolo locuiesc 10 ucraineni sau 12 persoane de nu știu unde. Nu sunt zero, și o să vă demonstrez”, a afirmat edilul, semnalând o problemă de corectitudine în declararea situației reale a locatarilor.

Primarul a subliniat că subvențiile pentru energia termică sunt suportate din taxele și impozitele plătite de toți sucevenii, ceea ce ridică întrebări privind echitatea sistemului.

„Banii pe care îi plătim ca ajutor pentru energia termică sunt suportați de întreaga populație plătitoare de taxe a municipiului. Nu știu dacă e corect așa”, a adăugat Rîmbu.

Acesta a anunțat că va efectua o analiză împreună cu partidele din coaliția locală pentru a evalua ce cheltuieli pot fi susținute în continuare.

„Strict după lege, nu avem nicio obligație să suportăm ceva dincolo de ce asigură Guvernul pentru ajutoarele sociale”, a precizat primarul.