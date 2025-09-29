Primarul Sucevei sugerează asociațiilor de proprietari să reducă din cheltuielie de administrare și se perceapă taxa de salubrizare firmelor ce funcționează în blocuri pentru a finanța lucrări de întreținere a spațiilor verzi



În ședința Consiliului Local Suceava de luni, 29 septembrie 2025, primarul Vasile Rîmbu a solicitat asociațiilor de proprietari din municipiu să se implice activ în întreținerea spațiilor verzi adiacente blocurilor, sugerând că economiile necesare ar putea proveni din reducerea veniturilor conducerilor acestor asociații, considerate „destul de ridicate”, dar și din taxarea firmelor care nu achită taxa de salubrizare.

Primarul a atras atenția asupra cheltuielilor mari înregistrate de unii președinți de asociații, oferind exemple concrete: unul dintre cei care administrează patru asociații, încasează 11.766 lei lunar, administratorul a două asociații, primește 9.000 lei, un alt administrator cu șase asociații, câștigă 8.800 lei.

De asemenea, firmele care gestionează asociații primesc sume destul de mari, una care administrează 12 asociații primește net 20.000 lei lunar, iar una responsabilă pentru nouă asociații, încasează 19.000 lei.

Sumele lunare câștigate net de conducerile asociațiilor se ridică și la peste 40.000 de lei, potrivit primarului.

„E vorba se sume nete. Dacă mai puneți și 40 la sută dările o să vedeți cam cât suportă oamenii și vin și spun: aștia ne înnrobesc că ne mai pun să punem câte 2,3-5 lei să le tundem sau să le măturăm noi”, a spus Vasile Rîmbu.

El a arătat că există o resursă prin care toată lumea să fie fericită și s-a adresat președinților și administratorilor de asociații de proprietari arătând că au o mină de aur pe care nu o valorifică în folosul cetățenilor: Aveți 1117 de entități economice în blocurile asociațiilor de proprietari din care doar 187 plătesc salubrizarea.

„Mergeți și îi determinați să facă contracte de salubrizare. Dacă e numai o singură persoană înseamnă 25.000 de euro în plus, dar sunt care au angajați, doi, trei, patru, cinci. E doar 10 lei pe lună de angajat. Dar noi nu-i solicităm”, a spus primarul.

Primarul a subliniat importanța gestionării eficiente a fondurilor, a eliminării cheltuielilor inutile și să încaseze taxele de la toți contribuabilii.

„Reduceți cheltuielile cu administrațiile de proprietari, încasați agenții economici pe care îi aveți în areal și ați rezolvat problema și vă asigur că veți avea și excedent. Veți avea de unde plăti să reparați casa scării și să reparați acoperișurile și așa mai departe. Se mai pot aceste atribuțiuni comasa pe mai multe asociații. Oamenii se duc la asociație și văd că e cam mult de plată, dar nu știe nimeni pentru ce”, a spus Vasile Rîmbu.

Primarul spune că așteaptă ca asemenea măsuri să fie adoptate înainte de a lua în considerare o eventuală majorare a taxei de salubrizare.

Aceasta, în valoare de 15 lei lunar, acoperă trei paliere: salubrizarea stradală (colectarea deșeurilor din coșuri, măturat manual și mecanizat, deszăpezire, cosirea și irigarea spațiilor verzi), salubrizarea menajeră și depozitarea deșeurilor.

„Din ce încasăm, acoperim aproape integral salubrizarea stradală, dar restul activităților nu sunt susținute financiar. Acești bani sunt cheltuiți în defavoarea dezvoltării orașului”, a declarat Rîmbu, precizând că Suceava se află pe locul 37 din 40 la nivel național în privința taxei de salubrizare.

Edilul a făcut un apel la cetățeni pentru gesturi „mai prietenoase” în păstrarea curățeniei și participarea activă la semnalarea celor care nu respectă regulile de salubrizare.

„Efortul fizic este esențial, pentru că financiar nu stăm bine”, a adăugat primarul.

Acesta a insistat că, înainte de a lua o decizie de a majora taxa de salubrizare, municipalitatea așteaptă o colaborare mai strânsă din partea asociațiilor de proprietari și o gestionare mai eficientă a resurselor, pentru a evita cheltuielile inutile și a susține dezvoltarea sustenabilă a orașului.