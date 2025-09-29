Tinerii din ATOS Suceava, în pelerinaj de la Dragomirna la Pătrăuți: O călătorie între natură, spiritualitate și istorie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Tinerii din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au parcurs un traseu de pelerinaj de 6 km, de la Mănăstirea Dragomirna la Mănăstirea Pătrăuți, traversând pe jos și cu bicicleta două rezervații naturale impresionante, Quercetum Crujana Pătrăuți și Fagetum Dragomirna, pline de păduri de stejar și fag.

Drumeția, desfășurată în mijlocul naturii, a oferit tinerilor momente de bucurie, aer curat și popasuri spirituale la cele două mănăstiri, adevărate oaze de liniște și învățătură.

La Mănăstirea Dragomirna, ctitorie a mitropolitului Anastasie Crimca din secolul al XVII-lea, tinerii au fost ghidați de Maica stareță Maria Magdalena.

Aceasta le-a prezentat Turnul Clopotniță, turnurile de apărare și zidurile construite de domnitorul Miron Barnovschi, Paraclisul și Muzeul. Frumusețea bisericii din piatră, cu turla sa sculptată, i-a impresionat profund. Tinerii s-au închinat în biserică, participând și la o parte a Sfintei Liturghii.

La Mănăstirea Pătrăuți, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, ghidajul a fost asigurat de Maica Teodora, fostă învățătoare. Ctitorită în 1487 de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, această mănăstire este cea mai veche construcție a sa păstrată, renumită pentru pictura interioară și exterioară, cea mai veche din Moldova.

Tinerii au admirat Tabloul votiv cu chipul Voievodului și celebra Cavalcadă a Sfintei Cruci, reprezentând sfinții militari în sprijinul oștirii creștine.Evenimentul, organizat în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Consiliul Județean Suceava (prin Serviciul Turism și Centrul Cultural Bucovina), a fost o combinație de drumeție, spiritualitate și îmbogățire culturală.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru sănătate și vremea bună, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru binecuvântare și partenerilor noștri de la Consiliul Județean Suceava pentru colaborare. Nu-i uităm pe tinerii noștri, cărora le mulțumim pentru implicare”, a transmis Justinian Remus A. Cojocar.

Această experiență a adus tinerilor nu doar bucuria descoperirii naturii și a istoriei, ci și o apropiere de valorile spirituale și culturale ale Bucovinei.