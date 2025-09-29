Două eleve din Suceava revoluționează agricultura cu „apa plasmatică” și au fost incluse în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”



Două tinere din Suceava, Ioana Tofan și Eliza Baluș, au cucerit juriul de la International Invention & Trade Expo (ITE) 2024, desfășurat la Londra, câștigând medalia de aur pentru un dispozitiv inovator care produce „apă plasmatică” – o soluție ce stimulează germinarea și creșterea plantelor, promițând să transforme agricultura.

Performanța lor le-a adus și Premiul special al juriului, precum și distincții din partea unor universități din Arabia Saudită și Cambodgia.

Datorită acestui succes, cele două au fost selectate în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” 2025, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care promovează tineri cu viziune și creativitate.

Proiectul a început în clasa a IX-a, la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, când Ioana și Eliza au inițiat cercetarea „Stimularea germinării semințelor vechi folosind apa activată de plasmă”.

Folosind semințe vechi de fasole din colecțiile Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea”, elevele au descoperit că apa plasmatică, îmbogățită cu ioni și specii reactive de oxigen și azot, decontaminează semințele, accelerează germinarea și stimulează creșterea plantelor fără a le modifica genetic.

„Am început în laborator, dar am vrut să ducem proiectul la nivel industrial. Am creat un dispozitiv care poate fi integrat în sistemele de irigații pentru a produce apă plasmatică, sporind productivitatea și sustenabilitatea în agricultură”, au explicat Ioana și Eliza.

Dispozitivul, denumit „Sistem de irigație cu apă plasmatică pentru stimularea și creșterea semințelor de fasole”, transformă apa obișnuită în apă activată prin plasmă (PAW), oferind beneficii majore pentru culturi. Această tehnologie promite randamente mai mari și reducerea utilizării substanțelor chimice, fiind aplicabilă de la ferme experimentale la exploatații agricole mari.

În prezent, Ioana Tofan este studentă la Facultatea de Inginerie Medicală, iar Eliza Baluș studiază la Facultatea de Automatică și Calculatoare, ambele la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Palmaresul lor include Premiul I la Concursul Național de Știință și Tehnologie ROSEF 2022, participarea la EU Contest for Young Scientists (EUCYS) 2023 și Premiul III la Concursul Național de Inovație Tehnică și IT „DaVinci” 2023.

Prin curaj, inteligență și viziune, Ioana și Eliza demonstrează că inovația nu cunoaște limite de vârstă. Invenția lor nu este doar un succes internațional, ci o tehnologie cu potențial de a redefine viitorul agriculturii sustenabile, punând România pe harta inovației globale.