Casa de Cultură a Studenților din Suceava deschide stagiunea de teatru pentru copii cu spectacolul „Frumoasa și Bestia”

Casa de Cultură a Studenților și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță reluarea stagiunii de teatru pentru copii cu o producție de excepție: „Frumoasa și Bestia”, spectacol semnat de regizorul Valentin Dobrescu. Evenimentul va avea loc miercuri, 1 octombrie a.c., în Auditoriumul „Joseph Schmidt”, cu dublă reprezentație, de la orele 16:00 și 18:00.

Povestea nemuritoare „Frumoasa și Bestia”, transmisă din generație în generație și adaptată de nenumărate ori pe scenele lumii, revine acum în fața publicului sucevean, într-un montaj special creat pentru cei mici, capabil să emoționeze și spectatorii adulți. Spectacolul combină elementele clasice ale basmului cu o viziune scenică modernă, în care decorurile semnate de Mihai Pastramagiu și muzica originală a lui Alin Macovei-Moraru creează o atmosferă plină de culoare și emoție.

Distribuția îi reunește pe Adelina Cojocariu, Andrei Iurescu, Marius Rusu, Ioana Buta, Anamaria Chelaru, Alin Gheorghiu și Ana Apetrei, artiști care vor da viață personajelor și mesajului central al poveștii: puterea transformatoare a dragostei și a bunătății.

Regizorul Valentin Dobrescu surprinde esența acestei povești universale printr-o reflecție poetică:



„V-aţi întrebat, ce e povestea? Nu e uşor s-o defineşti.

Pot să vă spun că o poveste este doar ceea ce-ţi doreşti.

E ce visezi cu ochii minţii, e gândul tău neîmplinit,

E-o lume-n care-ai vrea să fii, şi-n care-acuma te-ai trezit.

Vreţi o poveste? Da? Prea bine. Ştiu una care v-ar plăcea,

Şi-n care veţi vedea cu toţii ce poate face dragostea.”

Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta de peste 3 ani și se dorește a fi nu doar o întâlnire cu teatrul, ci și o lecție de sensibilitate și curaj, transmisă prin limbajul artistic al poveștii.

Prețul biletelor este de 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari și 25 lei pentru publicul general.

Biletele pot fi achiziționate în avans de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava (str. Zorilor, lângă Auto Albina), de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00, sau, în limita locurilor disponibile, direct la intrare, în ziua spectacolului.