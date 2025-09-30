Ședința Colegiului Prefectural Suceava: Priorități pentru anul școlar 2025-2026 și pregătirea sezonului rece



La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, s-a desfășurat, marți, ședința Colegiului Prefectural. La reuniune au participat 48 de reprezentanți ai celor 50 de instituții publice membre, doi reprezentanți absentând motivat.

Temele principale ale ședinței:

Organizarea anului școlar 2025-2026: Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava a prezentat situația unităților școlare, inclusiv autorizațiile sanitare și ISU, condițiile de igienă, transportul elevilor și încadrarea cu personal didactic. Au fost discutate programele PNRAS, „A doua șansă” și „Masa sănătoasă”, precum și dotările cu mobilier și laboratoare SMART-Labs. S-a pus accent pe incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și pe măsurile de prevenire a abandonului școlar, inclusiv monitorizarea absenteismului, intervenții psiho-pedagogice și sprijin socio-educațional. Siguranța în școli: Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava a raportat măsurile implementate pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea securității în jurul unităților de învățământ. Au fost identificate zonele care necesită îmbunătățiri ale iluminatului public și sistemelor de monitorizare.

De asemenea, s-au abordat probleme legate de încadrarea cu personal didactic, cu focus pe disciplinele deficitare (Matematică, Fizică, Informatică, Educație preșcolară) și pe atragerea cadrelor didactice în zonele rurale și vulnerabile.

S-au discutat și proiectele locale și naționale dedicate prevenirii abandonului școlar.

Pregătirea pentru sezonul rece: În perspectiva iernii, prefectul a solicitat operaționalizarea planurilor de deszăpezire, asigurarea stocurilor de materiale și a utilajelor necesare, precum și monitorizarea stării infrastructurii rutiere pentru a garanta circulația în siguranță.Instituția Prefectului va supraveghea implementarea deciziilor luate și va organiza reuniuni operative pentru a asigura buna funcționare a serviciilor publice în beneficiul comunității.

La final, prefectul a mulțumit participanților pentru colaborarea interinstituțională, profesionalismul și dedicarea demonstrate.

„Apreciem eforturile tuturor instituțiilor implicate și vom continua să lucrăm împreună pentru binele cetățenilor județului Suceava,” a declarat prefectul.