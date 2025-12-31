Alertă BVB: Site-uri înșelătoare copiază identitatea vizuală a Bursei pentru a fura date personale și bancare



Bursa de Valori București (BVB) a emis un comunicat de presă prin care avertizează publicul asupra apariției unor site-uri frauduloase care imită identitatea vizuală a platformei oficiale (www.bvb.ro). Aceste pagini false promit retragerea unor dividende fictive în valoare de peste 23.000 lei, solicitând în schimb date sensibile: CNP, IBAN, număr de telefon și e-mail, pentru a accesa ulterior conturi bancare și a sustrage fonduri.

BVB precizează clar că nu solicită niciodată date personale sau bancare direct pe site-ul propriu în scopul plății dividendelor. Distribuirea dividendelor se realizează exclusiv prin Depozitarul Central, agenți de plată desemnați de emitenți sau brokeri autorizați.

Recomandări pentru siguranță online:

Verificați adresa URL: Site-ul oficial este exclusiv www.bvb.ro. Dividendelor se plătesc doar prin canale oficiale (Depozitar Central, brokeri). Nu furnizați date bancare pe site-uri care promit câștiguri neașteptate. Contactați instituțiile prin canale oficiale înainte de orice acțiune.

BVB cooperează cu autoritățile pentru raportarea și închiderea site-urilor frauduloase. De asemenea, atenționează să nu dați curs solicitărilor de la persoane care se pretind angajați BVB sau Depozitar Central, cerând date personale sau instalarea de aplicații mobile pentru tranzacții.

Singura modalitate legală de investire la BVB este prin intermediari autorizați, lista disponibilă pe www.bvb.ro.

Fenomenul phishing-ului cu tematică bursieră a crescut în ultimii ani, profitând de interesul public pentru investiții. BVB recomandă vigilență sporită în perioada sărbătorilor, când atenția poate fi redusă.