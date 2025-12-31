ÎPS Calinic explică de ce a slujit în roșu la Crăciun: „La -8°C nu te mai interesează culoarea veșmântului, ci doar să îți țină cald”



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a oferit un răspuns practic și direct unei întrebări primite de la un credincios care se întreba de ce a slujit în roșu la Crăciun, în loc de alb sau auriu, așa cum se obișnuiește la alți ierarhi.

„Buna ziua! De ce ați fost îmbrăcat în roșu în ziua de Crăciun, iar nu în alb sau auriu precum alți ierarhi? Nu există un cod de culori? La Vatican cardinalii erau îmbrăcați la fel. Mulțumesc. D.”, a întrebat credinciosul.

Răspunsul Arhiepiscopului Calinic: „Doamne, ajută! Când slujești afară, la -8°C, nu te mai interesează culoarea veșmântului, ci doar să îți țină cald. Restul sunt speculații!”

În biserica ortodoxă, culoarea roșie este folosită în sărbătorile legate de sfinții mucenici, dar și în unele contexte festive. În condiții extreme de frig, ierarhii pot opta pentru veșminte mai groase și practice, indiferent de culoare, respectând rânduiala liturgică dar adaptându-se la realitățile climatice.