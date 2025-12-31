Arest la domiciliu pentru bărbatul care a amenințat polițiștii cu drujba în Ciprian Porumbescu



Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a anunțat că un bărbat a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce a amenințat doi polițiști cu o drujbă pornită, în seara de 24 decembrie 2025.

Procurorul de serviciu s-a sesizat din oficiu pentru infracțiunile de ultraj, uz de armă fără drept și vătămare corporală din culpă.

Potrivit anchetei, în Ajunul Crăciunului, în jurul orei 21:00, polițiștii Secției 9 Rurală Șcheia au intervenit la un apel 112 privind violență domestică în comuna Ciprian Porumbescu. La fața locului, bărbatul, aflat în stare de ebrietate și agitat, a refuzat să colaboreze și s-a înarmat cu o drujbă pornită, accelerând-o repetat și îndreptându-se amenințător spre agenți.

Polițiștii au efectuat trei focuri de avertisment în plan vertical. Deoarece bărbatul a continuat acțiunea agresivă, au executat patru focuri în direcția brațelor, rănindu-l superficial. Acesta a primit îngrijiri medicale și a rămas internat la Spitalul Județean Suceava.

Pe 30 decembrie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorului de arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor și stabilirea răspunderii judiciare.