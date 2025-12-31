Ninsoare viscolită pe DN17 și DN18 în județul Suceava: DRDP Iași intervine pentru menținerea traficului



Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat condiții de ninsoare viscolită pe mai multe sectoare din județul Suceava, în ultima zi a anului.

Echipele acționează pentru asigurarea viabilității drumurilor, în contextul codului galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite valabil astăzi.

Echipele Secției Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc intervin cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant pentru menținerea drumurilor practicabile. „Circulați cu atenție și cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru sezonul de iarnă!”, recomandă DRDP Iași.

ANM a emis o avertizare cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite în regiune, cu rafale ce pot reduce vizibilitatea și forma troiene. DRDP Iași este pregătită să intervină prompt pe sectoarele afectate, în contextul traficului de Revelion.