FINALIZAREA ANSAMBLULUI ALEXANDERMAN TWINS

Ansamblul imobiliar ultra-premium Twins, finalizat, vândut integral și predat, așa cum s-a promis

Toate cele 140 apartamente construite cu respectarea standardelor de calitate sunt vândute și predate clienților

Taxe și impozite de peste 2 milioane de euro la bugetul local

Investiție de peste 15 milioane de euro și 300 locuri de muncă

Compania Alexanderman Properties anunță finalizarea cu succes a proiectului rezidențial Alexanderman TWINS, ansamblu imobiliar ultra-premium, cu 140 apartamente și spații comerciale, construit sub egida valorilor fundamentale ale companiei: ”Respect pentru calitate”.

Încă din faza de proiect, dezvoltatorul imobiliar a promis clienților să livreze un ansamblu rezidențial unic în Suceava, construit cu respectarea strictă a celor mai înalte standarde de calitate în construcții, ceea s-a și concretizat.

”Am îndeplinit în totalitate promisiunile făcute clienților noștri, ansamblul fiind construit 100% profesionist, toate apartamentele și spațiile adiacente fiind finisate la cele mai înalte standarde de calitate, exact cum am garantat inițial clienților, demonstrând astfel angajamentul nostru ferm față de calitate și față de clienții noștri, cărora am vrut și am și reușit să le livrăm un produs de calitate ultra-premium, exact cum am promis, motiv pentru care acum, Ansamblul Alexanderman TWINS, reprezintă un punct de reper pentru modernizarea orașului Suceava”, a precizat Andrei Mandachi, fondatorul Alexanderman Properties și Mandachi Imobiliare, companiile care au construit Ansamblul rezidențial TWINS.

„Sold-out” – toate apartamentele vândute integral și predate

Succesul proiectului este subliniat și de faptul că apartamentele s-au vândut în integralitate iar acum au și ajuns la proprietarii lor.

„Suntem mândri să anunțăm că proiectul TWINS este vândut în integralitate, deci este SOLD-OUT, toate apartamentele fiind finalizate, întabulate, vândute și livrate clienților. Succesul de a vinde integral toate apartamentele din cadrul ansamblului TWINS, reprezintă o recunoaștere meritată a eforturilor noastre de a furniza calitate, dar este, în egală măsură, cea mai clară dovadă a profesionalismului și seriozității, confirmându-se poziționarea noastră ca un lider de încredere în domeniul imobiliar sucevean, care își respectă cu integritate promisiunile și clienții”, a adăugat Andrei Mandachi, cunoscut om de afaceri din Suceava, proprietar al magazinului Bucovina și a mai multor spații de evenimente.

Reacția clienților la predarea apartamentelor

Un barometru foarte bun au fost chiar reacțiile noilor proprietari de apartamente din Ansamblul Twins, la predarea acestora.

„Reacția lor a fost elocventă, aceștia fiind impresionați de rezultatul final, de dotarea blocurilor, de finisaje și de modul profesionist în care a fost realizat întregul ansamblu, confirmându-ne astfel că cel mai important lucru pentru cumpărătorii de apartamente este respectarea de către dezvoltator a promisiunilor și garanțiilor cu seriozitate și onestitate”.

Taxe și impozite de peste 2 milioane euro și peste 300 de locuri de muncă

Pentru realizarea acestui proiect imobiliar, s-au plătit taxe și impozite în valoare de peste 2 milioane de euro, bani care vor fi folosiți tot în oraș, fie în infrastructură, în educație, sănătate sau în servicii publice. Proiectul TWINS poate fi privit și ca o investiție în viitorul și prosperitatea orașului.

Impactul proiectului TWINS nu se limitează doar la cifre și taxe. Un alt aspect important este generarea a peste 300 de locuri de muncă, directe și indirecte, ceea ce reprezintă un aport semnificativ la dezvoltarea economică și socială a comunității locale.

Stimularea economiei locale printr-o investiție de 15 milioane de euro

Investiția totală în proiectul Twins se raportează la o cifră de afaceri de aproximativ 15 milioane de euro, o plus-valoare pentru Suceava, pe mai multe planuri.

Pe de o parte, această sumă investită de un antreprenor local reprezintă o infuzie semnificativă de capital, o șansă de creștere economică și de dezvoltare durabilă. Fiecare euro cheltuit a contribuit la consolidarea circuitului economic local, generând beneficii directe și indirecte pentru întreaga comunitate.

Construcție profesionistă, cu finisaje și dotări ultra-premium

Lucrarea a debutat în 2022 și a fost executată într-un mod ordonat, curat și profesionist, iar procesul a fost monitorizat constant pentru a garanta calitatea materialelor, a lucrărilor și durabilitatea întregii construcții. „Compania noastră a implementat pentru acest proiect cele mai moderne și eficiente soluții tehnice, urmând cu strictețe standardele de calitate și profesionalism în fiecare etapă a proiectului.

În ceea ce privește fundațiile, a fost respectat riguros proiectul și toate regulile și standardele de calitate, asumându-ne,împreună cu echipa noastră de structuriști profesioniști, responsabilitatea pentru un sistem de fundație extrem de robust și rezistent, dispus pe radier general.

Referitor la termosistem, suntem mândri că am fost primul dezvoltator imobiliar din Suceava care a optat pentru utilizarea vatei bazaltice ca material pentru termosistem, abandonând polistirenul clasic. O decizie clară în direcția performanței și durabilității, eficiența energetică superioară a vatei comparativ cu polistirenul fiind incontestabilă.

Zidăria cu cărămidă Porotherm, probabil cel mai calitativ produs din piață, sau tâmplăria cu profile Veka 82, un produs cu performanțe termice excepționale, completează tabloul alegerilor ultra calitative pe care le-am făcut pentru a obține rezultate de excepție pentru clienți.

Executarea finisajelor interioare a fost realizată cu atenție exemplară la detalii, cu profesionalism și cu respectarea unor standard calitative ridicate”, a explicat Andrei Mandachi.

Ușile de la Porta Doors – una dintre cele mai reputate mărci din Europa, ceramicele Made in Italy, parchetul Egger de 10 mm, adezivi și varuri de la Weber, Siniat sau Baumit, varurile de la Caparol, San Marco sau Kober, instalațiile sanitare de la Uponor sau Herz, Geberit sau Kludi – sunt alte câteva exemple care demonstrează alegerea unor produse ultra premium.

Pentru a adăuga un plus de rafinament și exclusivitate, a fost utilizat un granit unic, obținut dintr-o piatră specială din Italia, pentru placarea treptelor interioare și a holurilor, care au o lățime amplă și spațioasă, asemeni unui ambient hotelier de lux, ceea ce le conferă locatarilor o senzație de libertate și confort major.

Lifturile Schindler – brand de renume mondial, recunoscut pentru performanță și siguranță, validează nivelul excepțional de echipare al ansamblului.

Întregul ansamblu beneficiază de un sistem complex de securitate, fiind împrejmuit și monitorizat video, pentru siguranța locatarilor. În plus, introducerea muzicii ambientale în spațiile comune contribuie la crearea unei atmosfere relaxante și plăcute pentru cei care locuiesc în complex.

Inspirat de marile metropole ale lumii, sistemul de iluminat pune în valoare structura clădirii și creează un ambient nocturn spectaculos.

Pentru a oferi un mediu de locuire plăcut și confortabil, o atenție deosebită s-a acordat amenajării spațiilor de relaxare, a zonelor verzi și a spațiilor destinate copiilor, pe care le-au dotat cu aparatură de calitate.

Sistemul de canalizare pluvială a fost conceput cu ingeniozitate, urmărindu-se ca toate burlanele să fie integrate în termosistem, fiind complet ascunse vizual, astfel încât să nu altereze aspectul elegant al clădirii.

Este de menționat și faptul că investiția a dus la îmbunătățirea infrastructurii orașului, fiind realizată o nouă canalizare în zonă și extinsă o rețea de apă potabilă modernă de mari dimensiuni, lucrări donate autorităților publice.

„Rezultatul final reflectă angajamentul nostru pentru excelență, oferind locatarilor un spațiu de lux într-un ambient modern, confortabil și estetic”, a concluzionat Andrei Mandachi, fondatorul Alexanderman Properties și Mandachi Imobiliare, companiile care au construit Ansamblul TWINS.

Cine este Andrei Mandachi?

Omul de afaceri Andrei Mandachi este un nume cunoscut în mediul de afaceri din Suceava, având investiții atât în domeniul imobiliar, cât și în retail și în Horeca.

În 2022 Andrei Mandachi a achiziționat Bucovina Mall, unul dintre cele mai mari centre comerciale din Suceava, pentru suma de 7 milioane de euro, în cadrul unei tranzacții de amploare cu omul de afaceri Dan Ostahie, proprietarul Altex.

De asemenea, Andrei Mandachi deține și un număr impresionant de saloane de evenimente, având construite 6 locații premium, parte din complexurile JENI Palace și ALEXANDER Palace, unele dintre cele mai renumite complexuri de evenimente din România, cu cifre de afaceri de peste 10 milioane euro.

Andrei Mandachi este fratele geamăn al fondatorului Spartan, Ștefan Mandachi, este de profesie avocat, și a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universitatății ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași.

SPAȚII COMERCIALE DE ÎNCHIRIAT

Oportunitate de afaceri

Spații comerciale de închiriat în Ansamblul Twins, cu deschidere la bulevardul Sofia Vicoveanca

Atât spațiile comerciale cât și spațiile de birouri sunt situate la parter, beneficiind de o deschidere generoasă la E85, fiind chiar lângă noul Lidl și Primagra, foarte aproape de Metro, școală, stație TPL, Spital, Sala Polivalentă dar și de Universitate și noul campus universitar, în construcție.

1.000 mp spații comerciale și 600 mp de birouri

Suprafața totală de 1000 mp a spațiilor comerciale este compusă din 4 spații, 2 de câte 220 mp și 2 de de câte 320 mp. Ele pot fi închiriate individual, câte un modul (fie de 220 mp, fie de 320 mp), câte 2 module sau 4 module (integral). Practic, suprafața de 1.000 mp de spații comerciale este modulabilă, spațiile fiind împărțite în patru unități distincte (două de 320 mp și două de 220 mp).

Suprafața de 600 mp care se pretează pentru birouri este compusă din 10 apartamente cu dimensiuni cuprinse între 50 și 75 mp.

Spații comerciale complet finisate și pregătite pentru a fi utilizate

Spațiile comerciale din Ansamblul Twins sunt livrate „la cheie”, complet finisate și pregătite pentru a fi utilizate imediat. Acestea includ finisaje de înaltă calitate, plăci ceramice, dotări sanitare, electrice și termice, precum și un sistem performant de climatizare și ventilație marca DAIQIN. Astfel, chiriașii pot beneficia de un spațiu complet funcțional și pregătit pentru activitatea lor, imediat după contractare.

Oportunități multiple într-o zonă cu potențial uriaș de dezvoltare

Un aspect interesant în privința spațiilor comerciale disponibile în Ansamblul Twins îl reprezintă vizibilitatea mare și zona cu un potențial uriaș de dezvoltare.

Situat chiar la intrarea în municipiu, beneficiind de expunere maximă și accesibilitate excelentă pentru clienți, Ansamblul Twins este vizibil imediat ce se intră în oraș, având un impact vizual puternic asupra celor care tranzitează zona. Acest lucru contribuie la creșterea numărului de clienți potențiali, inclusiv vizitatori temporari.

Spațiile comerciale sunt versatile, potrivite pentru domenii foarte diverse: clinică medicală, laborator de analize, showroom, farmacie, reprezentanță, birouri, supermarket, cafenea, centru fitness, sau sediu de companie. Această flexibilitate permite adaptarea la diferite tipuri de afaceri și nevoi ale pieței, acoperind nevoile diverse ale pieței locale.

Locația beneficiază de infrastructură bine dezvoltată, iar vecinătatea de principalele puncte de interes (scoli, supermarketuri, instituții publice, spital, hoteluri) asigură un trafic constant de clienți.

Zona Metro se conturează ca noul pol de dezvoltare al municipiului, existând numeroase premise ce indică evoluția orașului prin extindere în această direcție. Pe lângă investițiile recent demarate în zonă, finalizarea terenului de fotbal cu nocturnă, la dimensiuni UEFA, deschiderea iminentă a Sălii Polivalente cu 5000 de locuri – cea mai mare din Moldova, în plan sunt multe alte investiții private și publice, inclusiv de amenajare a noi căi de acces, ceea ce face ca Ansamblul Twins să beneficieze de o poziționare strategică.

Flux constant de potențiali clienți, direct din complex

Ansamblul rezidențial TWINS are amenajate 140 de apartamente.

La o medie de 3 persoane per apartament, rezultă o comunitate de peste 400 de locuitori care pot deveni clienți fideli pentru orice afacere din cadrul spațiilor comerciale ale ansamblului, creând un flux constant de consumatori locali de bunuri și servicii.

Astfel, prin prisma tranzitului constant al locatarilor, din start există un vad comercial care asigură accesul la o clientelă diversificată și activă – o oportunitate excelentă pentru comercianți și antreprenori.

Flexibilitate – Birouri sau apartamente de închiriat, la cheie

Suprafața de 600 metri pătrați alocată zonei office de birouri este compusă din 10 apartamente. Apartamentele cu rol de birou au suprafețe cuprinse între 50 mp si 75 mp, fiind compartimentate inteligent, într-o manieră care conferă oportunitatea unei versatilități crescute. Sunt compartimentate și modulate astfel încât oricare dintre apartamente să poată avea atât rol de birou, cât și de apartament pentru locuit.

Acestea se pretează pentru diferite domenii adecvate: contabilitate, sediu de companie, servicii IT, beauty/fashion, Birou de arhitectură, Cabinet medical, ș.a.m.d.

Toate spațiile sunt livrate „la cheie”, oferind un mediu de lucru de înaltă calitate. Echipate complet, acestea dispun de aer condiționat, încălzire în pardoseală și întreaga gamă de elemente necesare pentru a asigura un spațiu funcțional și confortabil.

Alternativa – apartamente de închiriat la cheie

Apartamentele disponibile pentru închiriere în ansamblul Twins sunt împărțite în două categorii: cu 2 camere și cu 3 camere.

Apartamentele cu 2 camere au suprafețe cuprinse între 50 și 65 mp, iar cele cu 3 camere se întind pe 75 mp.

Chiriașii au opțiunea de a alege între apartamente cu sau fără loc de parcare. Amplasarea lor privilegiată oferă acces rapid la stația de autobuz, Școala Generală nr. 9, Lidl, universitate și spital, făcându-le ideale pentru familii, studenți sau angajați.

Detalii la nr. de tel: 0768 202 202 / 0756 035 396 / www.alexanderman.ro