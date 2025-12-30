Lucrări de reparații la podul peste pârâul Șcheianul, pe DC74: Circulație alternativă în ianuarie



Primarul comunei Șcheia, Cristian Burac, a anunțat că în prima parte a lunii ianuarie 2026, dacă vremea va permite, vor începe lucrări de refacere a rosturilor de dilatare grav avariate la podul peste pârâul Șcheianul, pe DC74 (km 1+350), care face legătura între comuna Șcheia și cartierul Ițcani din municipiul Suceava.

Pe perioada intervenției, circulația se va desfășura pe un singur fir, alternativ.

Podul a fost afectat prima dată de inundațiile din 2008, când apa a săpat sub culee, deplasând marginile structurii. Ulterior au fost efectuate consolidări ale culeelor, refacerea rampelor de acces și a căii de circulație. Lucrări de reparații au mai avut loc în ultimii ani, dar deteriorarea a continuat.

Un incident notabil s-a produs în 2023, când o mașină a rămas fără o roată după ce a intrat într-o groapă la trecerea peste pod. Vehiculul din față a evitat obstacolul, dar șoferul implicat nu a mai avut spațiu de manevră din cauza traficului din sens opus.

Primarul Cristian Burac speră că de această dată lucrările vor fi executate corespunzător, eliminând riscurile pentru siguranța circulației.

Podul peste pârâul Șcheianul este o arteră importantă pentru traficul local între Șcheia și Ițcani.